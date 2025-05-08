https://ria.ru/20250508/fitso-2015890313.html

Пушков назвал Фицо человеком убеждений

Пушков назвал Фицо человеком убеждений - РИА Новости, 08.05.2025

Пушков назвал Фицо человеком убеждений

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя прибытие премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, заявил, что он - человек убеждений и большой силы воли. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T23:45:00+03:00

2025-05-08T23:45:00+03:00

2025-05-08T23:45:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

словакия

роберт фицо

алексей пушков

евросоюз

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992976305_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0bc9c27deb24882bd0f2fc969aa0b427.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя прибытие премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, заявил, что он - человек убеждений и большой силы воли. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в четверг в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. "Роберт Фицо кружным путем прибыл в Москву, еще раз доказав своим противникам в ЕС - и всему миру, что он - человек убеждений и большой силы воли. Браво, Роберт", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250508/fitso-2015874961.html

москва

словакия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, словакия, роберт фицо, алексей пушков, евросоюз, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия