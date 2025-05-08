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Пушков назвал Фицо человеком убеждений - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:45 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/fitso-2015890313.html
Пушков назвал Фицо человеком убеждений
Пушков назвал Фицо человеком убеждений - РИА Новости, 08.05.2025
Пушков назвал Фицо человеком убеждений
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя прибытие премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, заявил, что он - человек убеждений и большой силы воли. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T23:45:00+03:00
2025-05-08T23:45:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
словакия
роберт фицо
алексей пушков
евросоюз
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя прибытие премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, заявил, что он - человек убеждений и большой силы воли. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в четверг в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. "Роберт Фицо кружным путем прибыл в Москву, еще раз доказав своим противникам в ЕС - и всему миру, что он - человек убеждений и большой силы воли. Браво, Роберт", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
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москва, словакия, роберт фицо, алексей пушков, евросоюз, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Словакия, Роберт Фицо, Алексей Пушков, Евросоюз, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
Пушков назвал Фицо человеком убеждений

Пушков назвал Фицо человеком убеждений и большой силы воли

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя прибытие премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, заявил, что он - человек убеждений и большой силы воли.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в четверг в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
"Роберт Фицо кружным путем прибыл в Москву, еще раз доказав своим противникам в ЕС - и всему миру, что он - человек убеждений и большой силы воли. Браво, Роберт", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
"Это самоубийство". Фицо пришел в ужас от планов ЕС по России
Вчера, 21:25
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваСловакияРоберт ФицоАлексей ПушковЕвросоюзДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссия
 
 
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