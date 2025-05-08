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Пушков назвал Фицо человеком убеждений
Пушков назвал Фицо человеком убеждений - РИА Новости, 08.05.2025
Пушков назвал Фицо человеком убеждений
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя прибытие премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, заявил, что он - человек убеждений и большой силы воли. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T23:45:00+03:00
2025-05-08T23:45:00+03:00
2025-05-08T23:45:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
словакия
роберт фицо
алексей пушков
евросоюз
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя прибытие премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, заявил, что он - человек убеждений и большой силы воли. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в четверг в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. "Роберт Фицо кружным путем прибыл в Москву, еще раз доказав своим противникам в ЕС - и всему миру, что он - человек убеждений и большой силы воли. Браво, Роберт", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
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Пушков назвал Фицо человеком убеждений
Пушков назвал Фицо человеком убеждений и большой силы воли