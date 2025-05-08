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В Москву прибыл премьер Словакии Роберт Фицо

В Москву прибыл премьер Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 08.05.2025

В Москву прибыл премьер Словакии Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в четверг в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T21:33:00+03:00

2025-05-08T21:33:00+03:00

2025-05-08T21:38:00+03:00

москва

словакия

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

роберт фицо

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в четверг в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.Ожидается, что он посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.​​​​​​​​​​​​​​​Ранее Фицо сообщил, что Эстония не разрешила пролет над своей территорий словацкого спецборта в РФ, пришлось искать альтернативный маршрут.

https://ria.ru/20250508/tost-2015865498.html

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, словакия, в мире, роберт фицо, 80-летие победы в великой отечественной войне