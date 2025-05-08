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В Москву прибыл премьер Словакии Роберт Фицо
В Москву прибыл премьер Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 08.05.2025
В Москву прибыл премьер Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в четверг в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T21:33:00+03:00
2025-05-08T21:33:00+03:00
2025-05-08T21:38:00+03:00
москва
словакия
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
роберт фицо
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в четверг в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.Ожидается, что он посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.Ранее Фицо сообщил, что Эстония не разрешила пролет над своей территорий словацкого спецборта в РФ, пришлось искать альтернативный маршрут.
https://ria.ru/20250508/tost-2015865498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, словакия, в мире, роберт фицо, 80-летие победы в великой отечественной войне
Москва, Словакия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Роберт Фицо, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Москву прибыл премьер Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Фицо прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы