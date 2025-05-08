"Это самоубийство". Фицо пришел в ужас от планов ЕС по России
Фицо назвал самоубийством план ЕС по отказу от российских энергоносителей
© Фото : @robertficoskРоберт Фицо
© Фото : @robertficosk
Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. План ЕС по полному отказу от российских энергоносителей самоубийственен для ЕС, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсети X.
"Я отвергаю возникновение нового железного занавеса. ЕС срочно необходимо вернуться к здравому смыслу, поскольку нынешнее предложение полностью прекратить поставки российских энергоносителей — это не план экономической независимости, а самоубийство", — написал политик.
Европейская комиссия во вторник опубликовала свой план по полному отказу от российских энергоносителей, включая газ, нефть и атомное топливо.
Согласно плану ЕК, отказ от нефти, газа и атомного топлива из России должен носить "постепенный и скоординированный характер". В ЕК заявили, что "меры были разработаны с целью сохранения безопасности поставок энергоносителей в ЕС и ограничения любого влияния на цены и рынки".
Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у Москвы энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Кремле отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.