https://ria.ru/20250508/fitso-2015874961.html

"Это самоубийство". Фицо пришел в ужас от планов ЕС по России

"Это самоубийство". Фицо пришел в ужас от планов ЕС по России - РИА Новости, 08.05.2025

"Это самоубийство". Фицо пришел в ужас от планов ЕС по России

План ЕС по полному отказу от российских энергоносителей самоубийственен для ЕС, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсети X. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T21:25:00+03:00

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2025-05-08T21:25:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. План ЕС по полному отказу от российских энергоносителей самоубийственен для ЕС, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсети X."Я отвергаю возникновение нового железного занавеса. ЕС срочно необходимо вернуться к здравому смыслу, поскольку нынешнее предложение полностью прекратить поставки российских энергоносителей — это не план экономической независимости, а самоубийство", — написал политик.Европейская комиссия во вторник опубликовала свой план по полному отказу от российских энергоносителей, включая газ, нефть и атомное топливо.Согласно плану ЕК, отказ от нефти, газа и атомного топлива из России должен носить "постепенный и скоординированный характер". В ЕК заявили, что "меры были разработаны с целью сохранения безопасности поставок энергоносителей в ЕС и ограничения любого влияния на цены и рынки".Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у Москвы энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Кремле отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

https://ria.ru/20250508/kosachev-2015740786.html

https://ria.ru/20250504/fitso-2014884002.html

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россия, словакия, италия, роберт фицо, марио драги, евросоюз, еврокомиссия, европейский центральный банк, в мире