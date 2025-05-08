Международный фестиваль пройдет на родине абашевской игрушки под Пензой
Под Пензой впервые пройдет фестиваль этнического творчества "Абашевские узоры"
Город Пенза. Архивное фото
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ПЕНЗА, 8 мая - РИА Новости. Международный фестиваль этнического творчества "Абашевские узоры" пройдет впервые в августе этого года на родине легендарной абашевской игрушки в Спасском районе Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
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"Пензенская область - исторический перекрёсток культур и цивилизаций. Где еще, как не у нас, можно прочувствовать связь времен и поколений. Впервые в этом году на родине легендарной абашевской игрушки состоится международный фестиваль этнического творчества "Абашевские узоры" - событие, где прошлое встретится с будущим. С 1 по 3 августа Спасский район станет центром традиционного и современного народного искусства. Музыка, танец, ремесло, блюда национальных кухонь в привычном и новейшем исполнении - будет создан целый этномир. Гости фестиваля погрузятся в историю народов через свет, звук, видео и живые образы", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Он отметил, что на музыкальных площадках выступят звезды российской и зарубежной этно- и фолк-сцены. "Прозвучит то, что трогает сердце: от северных напевов до восточных мотивов, от старинных мелодий до смелого этноэлектро. "Абашевские узоры" станут живым пространством, в котором традиции обретут новое звучание", - добавил губернатор.
Абашевская игрушка - свистульки, изображающие животных, нередко принимающих фантасмагорический сказочный облик. Этот русский художественный промысел, сформировавшийся в Спасском уезде Тамбовском губернии, ныне Спасском районе Пензенской области. Производство игрушки возникло в XIX веке на базе местного гончарного промысла. Вытеснение в начале XX века кустарных изделий заводской посудой обусловило постепенное угасание гончарства и выделение игрушки в самостоятельный промысел.