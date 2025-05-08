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Международный фестиваль пройдет на родине абашевской игрушки под Пензой - РИА Новости, 08.05.2025
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Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
 
16:39 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/festival-2015818613.html
Международный фестиваль пройдет на родине абашевской игрушки под Пензой
Международный фестиваль пройдет на родине абашевской игрушки под Пензой - РИА Новости, 08.05.2025
Международный фестиваль пройдет на родине абашевской игрушки под Пензой
Международный фестиваль этнического творчества "Абашевские узоры" пройдет впервые в августе этого года на родине легендарной абашевской игрушки в Спасском... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:39:00+03:00
2025-05-08T16:39:00+03:00
пензенская область
спасский район
пензенская область
олег мельниченко
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ПЕНЗА, 8 мая - РИА Новости. Международный фестиваль этнического творчества "Абашевские узоры" пройдет впервые в августе этого года на родине легендарной абашевской игрушки в Спасском районе Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Пензенская область - исторический перекрёсток культур и цивилизаций. Где еще, как не у нас, можно прочувствовать связь времен и поколений. Впервые в этом году на родине легендарной абашевской игрушки состоится международный фестиваль этнического творчества "Абашевские узоры" - событие, где прошлое встретится с будущим. С 1 по 3 августа Спасский район станет центром традиционного и современного народного искусства. Музыка, танец, ремесло, блюда национальных кухонь в привычном и новейшем исполнении - будет создан целый этномир. Гости фестиваля погрузятся в историю народов через свет, звук, видео и живые образы", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что на музыкальных площадках выступят звезды российской и зарубежной этно- и фолк-сцены. "Прозвучит то, что трогает сердце: от северных напевов до восточных мотивов, от старинных мелодий до смелого этноэлектро. "Абашевские узоры" станут живым пространством, в котором традиции обретут новое звучание", - добавил губернатор. Абашевская игрушка - свистульки, изображающие животных, нередко принимающих фантасмагорический сказочный облик. Этот русский художественный промысел, сформировавшийся в Спасском уезде Тамбовском губернии, ныне Спасском районе Пензенской области. Производство игрушки возникло в XIX веке на базе местного гончарного промысла. Вытеснение в начале XX века кустарных изделий заводской посудой обусловило постепенное угасание гончарства и выделение игрушки в самостоятельный промысел.
спасский район
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спасский район, пензенская область, олег мельниченко
Пензенская область, Спасский район, Пензенская область, Олег Мельниченко
Международный фестиваль пройдет на родине абашевской игрушки под Пензой

Под Пензой впервые пройдет фестиваль этнического творчества "Абашевские узоры"

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГород Пенза
Город Пенза - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ПЕНЗА, 8 мая - РИА Новости. Международный фестиваль этнического творчества "Абашевские узоры" пройдет впервые в августе этого года на родине легендарной абашевской игрушки в Спасском районе Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«
"Пензенская область - исторический перекрёсток культур и цивилизаций. Где еще, как не у нас, можно прочувствовать связь времен и поколений. Впервые в этом году на родине легендарной абашевской игрушки состоится международный фестиваль этнического творчества "Абашевские узоры" - событие, где прошлое встретится с будущим. С 1 по 3 августа Спасский район станет центром традиционного и современного народного искусства. Музыка, танец, ремесло, блюда национальных кухонь в привычном и новейшем исполнении - будет создан целый этномир. Гости фестиваля погрузятся в историю народов через свет, звук, видео и живые образы", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Он отметил, что на музыкальных площадках выступят звезды российской и зарубежной этно- и фолк-сцены. "Прозвучит то, что трогает сердце: от северных напевов до восточных мотивов, от старинных мелодий до смелого этноэлектро. "Абашевские узоры" станут живым пространством, в котором традиции обретут новое звучание", - добавил губернатор.
Абашевская игрушка - свистульки, изображающие животных, нередко принимающих фантасмагорический сказочный облик. Этот русский художественный промысел, сформировавшийся в Спасском уезде Тамбовском губернии, ныне Спасском районе Пензенской области. Производство игрушки возникло в XIX веке на базе местного гончарного промысла. Вытеснение в начале XX века кустарных изделий заводской посудой обусловило постепенное угасание гончарства и выделение игрушки в самостоятельный промысел.
 
Пензенская областьСпасский районПензенская областьОлег Мельниченко
 
 
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