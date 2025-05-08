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Красная армия сломала хребет фашизму, заявил Дарчиев
Красная армия сломала хребет фашизму, заявил Дарчиев - РИА Новости, 08.05.2025
Красная армия сломала хребет фашизму, заявил Дарчиев
Красная армия - героическая и легендарная, именно она сломала хребет фашизму, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T23:01:00+03:00
2025-05-08T23:01:00+03:00
2025-05-08T23:01:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Красная армия - героическая и легендарная, именно она сломала хребет фашизму, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. Как заявил Дарчиев, выступая на акции "Бессмертный полк" в диппредставительстве, "героическая и легендарная Красная армия сломала хребет нацистской машине смерти". Высокопоставленный дипломат отметил, что историю пытаются переписать в Европе. "80 лет спустя приходится признать, что нацизм вновь прорастает на европейской почве", - сказал Дарчиев, упомянув "агрессивную русофобию и человеконенавистничество". "Инициатива "Бессмертного полка" важна тем, что не дает придать забвению подвиг советского воина-освободителя", - подчеркнул Дарчиев. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что победа во Второй мировой войне была достигнута в основном благодаря Штатам.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Европа, Александр Дарчиев, Дональд Трамп, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, США
Красная армия сломала хребет фашизму, заявил Дарчиев
Посол России в Вашингтоне Дарчиев: Красная армия сломала хребет фашизму