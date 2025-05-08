https://ria.ru/20250508/evropa-2015675854.html

Обреченность и пессимизм: Европа готова к третьей мировой

Обреченность и пессимизм: Европа готова к третьей мировой - РИА Новости, 08.05.2025

Обреченность и пессимизм: Европа готова к третьей мировой

Третья мировая неизбежна? На Западе большинство считает мировую войну вполне вероятной уже в ближайшие пять-десять лет — так свидетельствует опрос YouGov. Из... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T08:00:00+03:00

2025-05-08T08:00:00+03:00

2025-05-08T08:05:00+03:00

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Третья мировая неизбежна? На Западе большинство считает мировую войну вполне вероятной уже в ближайшие пять-десять лет — так свидетельствует опрос YouGov. Из шести западных стран, где он проводился, в четырех (США, Франция, Италия, Испания) больше тех, кто уверен в этом. И только в двух (Британия и Германия) пессимистов догнали — но не обогнали — оптимисты. Причем везде абсолютное большинство считает, что мировая война будет ядерной и их страны будут в нее вовлечены. Но при этом в четырех странах абсолютное большинство не верит в то, что свои армии смогут их защитить. Лишь в Америке все ровно наоборот, а французы разделились почти поровну. Опрос, конечно, удивительный — редкое сочетание пессимизма и обреченности: от четверти до 44 процентов считают, что в результате этой войны погибнет большинство людей мира. Однако самое важное для нас в нем другое.Жителей Запада спросили о том, что представляет собой главную угрозу миру в Европе, и хотя прямой связи с вопросом о третьей мировой тут нет, контекст все равно понятен. Нет ничего удивительного в том, что большинство выбрали Россию — хотя ответ дается в форме выбора варианта "напряженность между Европой и Россией". Все-таки пропаганда делает свое дело. О том, что Россия не просто угрожает европейскому миру, но уже нарушила его, говорится уже три года — на фоне споров о том, когда же наша страна будет готова к нападению на НАТО: через пять лет, три года или раньше?Причем наименьшее количество уверенных в "русском поводе" сейчас в США — "всего" 69 процентов. А больше всего в Британии — 82 процента. Неудивительно — остров всегда использовал (а то и провоцировал) европейские конфликты для решения своих задач. А потом обвинял в развязывании войн других. В континентальных европейских странах больше 70 процентов также ставят на первое место "напряженность с Россией". Однако на втором месте, причем с совсем небольшим отрывом, идет "исламский терроризм" — ставший уже привычным для Европы страх. Но есть и новая причина — напряженность с США. Да, Америку уже пару десятилетий рассматривали как угрозу европейской безопасности, но это было свойственно лишь некоторым странам, например Германии, а теперь не только там, но и во Франции и Испании так считают более половины, а в Италии немногим меньше. То есть вместе со страхом перед Россией выросла и боязнь США, а если добавить к этому и образ "внутреннего врага" (а что такое "исламский терроризм"?), то Европе не позавидуешь.Не будем анализировать причины всех европейских страхов, посмотрим на основной, связанный с нами. Русофобия имеет глубокие корни на Западе, от религиозных до геополитических. Опасные, агрессивные восточные варвары — вот кто мы для европейцев, когда накал достигает максимума. Русские придут и все у вас заберут — так уже несколько веков пугают европейцев (особенно активны в этом англосаксы, сами себя европейцами не считающие). Европейцы верят — вот ведь и свидетельства этому из разных веков, да и совсем недавнего прошлого: всего треть века прошло, как Восточную Европу вернули под западный кров. Все в европейском представлении стройно — кроме одного нюанса.Русские всегда приходили в Европу в ответ на визит к нам непрошеных гостей. Причем до петровских времен мы ограничивались обороной да спорами славян между собой (где Польша заодно еще играла роль Европы), но потом втянулись в европейские разборки. Стали частью европейского театра династических и военных действий — со всеми вытекавшими последствиями. Присоединение управляемой немцами Прибалтики, как и раздел Польши между нами и немцами, были не агрессией России, а логичным следствием все более глубокого взаимодействия и развития отношений двух крупнейших европейских народов (русских и немцев).Но как только Европа начинала стремится к единству, она тут же объявляла нас главным препятствием, что каждый раз приводило ее к мысли о необходимости победить Россию. Наполеон, Гитлер, теперь Евросоюз — да, первые два пришли к нам с мечом, а третий просто воспользовался расколом нашей страны, но сути это не меняет: каждый раз Европа залезает в наш дом с криками о том, что она просто собирается предотвратить "русскую агрессию". Потом все заканчивается как обычно.Но русские сами по себе никогда не претендовали на европейские земли — это ЕС сейчас взял и объявил Украину, то есть западную часть исторической России, Европой. Геополитическим агрессором выступал Запад — именно он и создал ту "напряженность с Россией", из-за которой теперь боится ядерной войны. В которой Европа не сможет ни защитить себя, ни победить, но с которой упорно продолжает играть, цепляясь за западный край Русского мира.

https://ria.ru/20250506/nato-2015170679.html

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аналитика, европа, россия, нато