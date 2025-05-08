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"Почему мы?" В Эстонии пришли в ужас от происходящего на Украине - РИА Новости, 08.05.2025
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07:57 08.05.2025 (обновлено: 08:28 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/estoniya-2015731133.html
"Почему мы?" В Эстонии пришли в ужас от происходящего на Украине
"Почему мы?" В Эстонии пришли в ужас от происходящего на Украине - РИА Новости, 08.05.2025
"Почему мы?" В Эстонии пришли в ужас от происходящего на Украине
Вместо того, чтобы заявлять о готовности Эстонии отправить на Украину солдат в составе миротворческой миссии, правительство должно отправить украинских беженцев РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T07:57:00+03:00
2025-05-08T08:28:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Вместо того, чтобы заявлять о готовности Эстонии отправить на Украину солдат в составе миротворческой миссии, правительство должно отправить украинских беженцев обратно в страну, заявил председатель оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме, чьи слова приводит телерадиокомпания ERR."Почему мы не отправляем туда тех, кого Украина просит вернуть, а вместо этого посылаем своих?" — задался вопросом политик, комментируя слова премьер-министра Эстонии о готовности отправить войска на Украину.Хельме напомнил, что в постсоветской республике проживает 10 тысяч граждан Украины, уклоняющихся от службы в ВСУ.В конце апреля ERR сообщила со ссылкой на премьер-министра Кристена Михала, что Эстония готова направить роту своих военных на Украину в составе сил "коалиции желающих". Как заявил Михал, перед возможной отправкой подразделения на Украину у парламента будет запрошен соответствующий мандат.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". При этом он утверждал, что эти силы не будут миротворцами, их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости.
https://ria.ru/20250507/estonija-2015682721.html
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в мире, эстония, украина, франция, эммануэль макрон, вооруженные силы украины
В мире, Эстония, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины
"Почему мы?" В Эстонии пришли в ужас от происходящего на Украине

Политик Хельме: Эстония должна вернуть украинских беженцев обратно на родину

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии на одном из кораблей в Таллинском морском торговом порту
Государственный флаг Эстонии на одном из кораблей в Таллинском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Государственный флаг Эстонии на одном из кораблей в Таллинском морском торговом порту. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Вместо того, чтобы заявлять о готовности Эстонии отправить на Украину солдат в составе миротворческой миссии, правительство должно отправить украинских беженцев обратно в страну, заявил председатель оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме, чьи слова приводит телерадиокомпания ERR.
"Почему мы не отправляем туда тех, кого Украина просит вернуть, а вместо этого посылаем своих?" — задался вопросом политик, комментируя слова премьер-министра Эстонии о готовности отправить войска на Украину.
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Хельме напомнил, что в постсоветской республике проживает 10 тысяч граждан Украины, уклоняющихся от службы в ВСУ.
В конце апреля ERR сообщила со ссылкой на премьер-министра Кристена Михала, что Эстония готова направить роту своих военных на Украину в составе сил "коалиции желающих". Как заявил Михал, перед возможной отправкой подразделения на Украину у парламента будет запрошен соответствующий мандат.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". При этом он утверждал, что эти силы не будут миротворцами, их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости.
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