https://ria.ru/20250508/es-2015888006.html

Венгерский историк рассказал о фальсификации истории в ЕС

Венгерский историк рассказал о фальсификации истории в ЕС - РИА Новости, 08.05.2025

Венгерский историк рассказал о фальсификации истории в ЕС

Фальсификация истории и замалчивание роли СССР в победе над нацизмом стала в ЕС частью войны против России, которую Европа ведет через Украину, но денацификация РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T23:21:00+03:00

2025-05-08T23:21:00+03:00

2025-05-08T23:21:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 8 мая - РИА Новости. Фальсификация истории и замалчивание роли СССР в победе над нацизмом стала в ЕС частью войны против России, которую Европа ведет через Украину, но денацификация Украины может остановить процесс переписывания истории, заявил РИА Новости профессор-эмерит венгерского университета имени Лоранда Этвеша историк Тамаш Краус. "В Евросоюзе история Великой Отечественной войны и 80-летие победы фактически стали частью боевой интерпретации войны, которая ведется против России через Украину... Они замалчивают самое главное, они замалчивают реальные достижения Советского Союза, 27 миллионов жертв. Они замалчивают его роль в освобождении лагерей смерти, и они замалчивают тот факт, что вся Западная Европа вообще может считать свое существование победой Красной Армии", - сказал Краус. Историк подчеркнул, что европейская пропаганда, в том числе в официальных резолюциях Европарламента, пытается переложить часть вины на Советский Союз и уравнять его роль в начале войны с фашистской Германией, а также представить действия Красной Армии в Европе как преступления, замалчивая реальные преступления армий союзников. "Следующий этап фальсификации - это уже открытая борьба, чтобы помешать памятным мероприятиям... Например, страны-члены Евросоюза не дают (премьер-министру Словакии - ред.) Фицо поехать в Москву, чтобы посетить парад 9 мая. Что это за Евросоюз, где одна страна не позволяет лидеру другой страны лететь над своей территорией и хочет определять, кто куда едет? Все это тоже попадает в сферу фальсификации и искажения истории", - отметил Краус. Собеседник агентства добавил, что наиболее активные процессы по искажению исторической памяти и героизации нацизма происходят на Украине и в странах Балтии, "Украинскую повстанческую армию"* выставляют героями и с Востока фальсификация движется в Западную Европу", а прямое влияние на дальнейшее развитие ситуации окажет результат текущего конфликта на Украине. "Многое зависит от того, сможет ли Россия денацифицировать Украину. Если этого не произойдет и на Украине останется бандеровский режим, то вместе с ситуацией в Прибалтике это еще сильнее повлияет на позицию Евросоюза... Совершенно точно, Украина является ключевым государством в этом отношении, денацификация вернула бы все в исходное русло", - подчеркнул Краус. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.* Запрещена в России как экстремистская организация

https://ria.ru/20250508/fitso-2015874961.html

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