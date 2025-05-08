https://ria.ru/20250508/es-2015800987.html

ЕС хочет инициировать разбирательство в ВТО из-за пошлин США

ЕС хочет инициировать разбирательство в ВТО из-за пошлин США - РИА Новости, 08.05.2025

ЕС хочет инициировать разбирательство в ВТО из-за пошлин США

Евросоюз намерен инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации в связи с пошлинами США, для чего будет направлен запрос на проведение... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:26:00+03:00

2025-05-08T15:26:00+03:00

2025-05-08T15:26:00+03:00

экономика

сша

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Евросоюз намерен инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации в связи с пошлинами США, для чего будет направлен запрос на проведение соответствующих консультаций, говорится в заявлении Еврокомиссии. "ЕС запустит разбирательство в ВТО против США в связи с универсальными и якобы взаимными пошлинами, а также пошлинами на автомобили и запчасти, подав запрос на проведение консультаций", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250507/ukraina-2015654113.html

сша

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), еврокомиссия