Рейтинг@Mail.ru
Цивилев рассказал о последствиях отказа ЕС от импорта российского газа - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/es-2015772690.html
Цивилев рассказал о последствиях отказа ЕС от импорта российского газа
Цивилев рассказал о последствиях отказа ЕС от импорта российского газа - РИА Новости, 08.05.2025
Цивилев рассказал о последствиях отказа ЕС от импорта российского газа
Даже если Евросоюз полностью откажется от импорта российского газа, РФ найдет покупателей, так как спрос на ее энергоресурсы в мире остается высоким, заявил... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:53:00+03:00
2025-05-08T12:53:00+03:00
россия
сергей цивилев
евросоюз
еврокомиссия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970265406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_372547595d38d053c75380828f3a6b6d.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Даже если Евросоюз полностью откажется от импорта российского газа, РФ найдет покупателей, так как спрос на ее энергоресурсы в мире остается высоким, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. "Мы найдем возможность, чтобы нашу продукцию поставлять тем, кого она интересует. Спрос на нее большой - не только в области газа, но и нефти, и нефтепродуктов", - ответил он на вопрос, как на РФ скажется потенциальный отказ ЕС от импорта российского газа. Министр также отметил, что ограничения Евросоюза влекут негативные последствия в первую очередь для стран объединения. Еврокомиссия (ЕК) представила во вторник проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного (СПГ), импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
https://ria.ru/20250508/putin-2015768942.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970265406_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_353a3e37581b4d433aae889beec72d22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей цивилев, евросоюз, еврокомиссия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире
Россия, Сергей Цивилев, Евросоюз, Еврокомиссия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), В мире
Цивилев рассказал о последствиях отказа ЕС от импорта российского газа

Цивилев: даже если ЕС откажется от российского газа, Россия найдет покупателей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр энергетики РФ Сергей Цивилев
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Даже если Евросоюз полностью откажется от импорта российского газа, РФ найдет покупателей, так как спрос на ее энергоресурсы в мире остается высоким, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
"Мы найдем возможность, чтобы нашу продукцию поставлять тем, кого она интересует. Спрос на нее большой - не только в области газа, но и нефти, и нефтепродуктов", - ответил он на вопрос, как на РФ скажется потенциальный отказ ЕС от импорта российского газа.
Министр также отметил, что ограничения Евросоюза влекут негативные последствия в первую очередь для стран объединения.
Еврокомиссия (ЕК) представила во вторник проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года.
Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного (СПГ), импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи c председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин назвал энергетику локомотивом связей России и Китая
Вчера, 12:27
 
РоссияСергей ЦивилевЕвросоюзЕврокомиссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала