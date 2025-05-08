https://ria.ru/20250508/es-2015772690.html

Цивилев рассказал о последствиях отказа ЕС от импорта российского газа

Цивилев рассказал о последствиях отказа ЕС от импорта российского газа - РИА Новости, 08.05.2025

Цивилев рассказал о последствиях отказа ЕС от импорта российского газа

Даже если Евросоюз полностью откажется от импорта российского газа, РФ найдет покупателей, так как спрос на ее энергоресурсы в мире остается высоким, заявил... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:53:00+03:00

2025-05-08T12:53:00+03:00

2025-05-08T12:53:00+03:00

россия

сергей цивилев

евросоюз

еврокомиссия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970265406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_372547595d38d053c75380828f3a6b6d.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Даже если Евросоюз полностью откажется от импорта российского газа, РФ найдет покупателей, так как спрос на ее энергоресурсы в мире остается высоким, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. "Мы найдем возможность, чтобы нашу продукцию поставлять тем, кого она интересует. Спрос на нее большой - не только в области газа, но и нефти, и нефтепродуктов", - ответил он на вопрос, как на РФ скажется потенциальный отказ ЕС от импорта российского газа. Министр также отметил, что ограничения Евросоюза влекут негативные последствия в первую очередь для стран объединения. Еврокомиссия (ЕК) представила во вторник проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного (СПГ), импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.

https://ria.ru/20250508/putin-2015768942.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей цивилев, евросоюз, еврокомиссия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире