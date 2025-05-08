https://ria.ru/20250508/embalo-2015766760.html
Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Россию
Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Россию - РИА Новости, 08.05.2025
Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Россию
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:17:00+03:00
2025-05-08T12:17:00+03:00
2025-05-08T12:17:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
гвинея-бисау
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.Ожидается, что он посетит парад, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.
https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html
гвинея-бисау
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гвинея-бисау, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Гвинея-Бисау, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Россию
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Россию