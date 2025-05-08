https://ria.ru/20250508/embalo-2015766760.html

Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Россию

Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Россию - РИА Новости, 08.05.2025

Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Россию

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:17:00+03:00

2025-05-08T12:17:00+03:00

2025-05-08T12:17:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

гвинея-бисау

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.Ожидается, что он посетит парад, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.​​

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

гвинея-бисау

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

гвинея-бисау, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне