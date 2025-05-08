https://ria.ru/20250508/eksperty-2015840021.html

Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества

Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 08.05.2025

Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества

Мошенники стали использовать атаки через провокацию паники, чтобы заставить своих жертв добровольно передать деньги или данные, одна из самых коварных - схема... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T18:23:00+03:00

2025-05-08T18:23:00+03:00

2025-05-08T18:23:00+03:00

технологии

почта россии

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мошенники стали использовать атаки через провокацию паники, чтобы заставить своих жертв добровольно передать деньги или данные, одна из самых коварных - схема "подслушанный разговор", сообщили РИА Новости эксперты платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Новый тренд-2025: атаки через провокацию паники. Мошенники все чаще используют психологические манипуляции, чтобы заставить жертву добровольно передать деньги или данные. Одна из самых коварных схем - "подслушанный разговор", - предупреждают эксперты. Выделяют несколько этапов мошеннической атаки: провокация страха, паника и поиск "помощи" со стороны жертвы, звонок "спасателя", а затем деньги исчезают со счетов. "Вам звонят по стандартной схеме (оператор сотовой связи или "Почта России") и просят назвать код. Вдруг вы случайно подслушиваете фразу: "Код у нас, взламывай его Госуслуги!" После этого злоумышленник бросает трубку. Жертва в стрессе: "Меня взломали. Нужно срочно что-то делать", - описали новую схему в "Мошеловке". Затем наступает третий этап атаки - звонок "спасателя", когда через 10-30 минут звонит якобы сотрудник банка или МВД и под предлогом защиты просит назвать код из смс для блокировки операций и установить приложение для удаленной "помощи". В итоге деньги исчезают со счетов жертвы, а аккаунты оказываются под контролем аферистов. В таких ситуациях эксперты настойчиво советуют не поддаваться панике, не называть коды из смс, проверять кредитную историю и не перезванивать по подозрительным номерам.

https://ria.ru/20250405/moshenniki-2009465086.html

https://ria.ru/20240921/moshenniki-1973944708.html

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

технологии, почта россии