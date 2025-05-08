Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/eksperty-2015840021.html
Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества
Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 08.05.2025
Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества
Мошенники стали использовать атаки через провокацию паники, чтобы заставить своих жертв добровольно передать деньги или данные, одна из самых коварных - схема... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:23:00+03:00
2025-05-08T18:23:00+03:00
технологии
почта россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152599/58/1525995897_0:136:3155:1911_1920x0_80_0_0_6453f1285c8dd172a9a0ebb597f81bbf.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мошенники стали использовать атаки через провокацию паники, чтобы заставить своих жертв добровольно передать деньги или данные, одна из самых коварных - схема "подслушанный разговор", сообщили РИА Новости эксперты платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Новый тренд-2025: атаки через провокацию паники. Мошенники все чаще используют психологические манипуляции, чтобы заставить жертву добровольно передать деньги или данные. Одна из самых коварных схем - "подслушанный разговор", - предупреждают эксперты. Выделяют несколько этапов мошеннической атаки: провокация страха, паника и поиск "помощи" со стороны жертвы, звонок "спасателя", а затем деньги исчезают со счетов. "Вам звонят по стандартной схеме (оператор сотовой связи или "Почта России") и просят назвать код. Вдруг вы случайно подслушиваете фразу: "Код у нас, взламывай его Госуслуги!" После этого злоумышленник бросает трубку. Жертва в стрессе: "Меня взломали. Нужно срочно что-то делать", - описали новую схему в "Мошеловке". Затем наступает третий этап атаки - звонок "спасателя", когда через 10-30 минут звонит якобы сотрудник банка или МВД и под предлогом защиты просит назвать код из смс для блокировки операций и установить приложение для удаленной "помощи". В итоге деньги исчезают со счетов жертвы, а аккаунты оказываются под контролем аферистов. В таких ситуациях эксперты настойчиво советуют не поддаваться панике, не называть коды из смс, проверять кредитную историю и не перезванивать по подозрительным номерам.
https://ria.ru/20250405/moshenniki-2009465086.html
https://ria.ru/20240921/moshenniki-1973944708.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152599/58/1525995897_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_dfb05dcd2f437a09a97ff7d86a083216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, почта россии
Технологии, Почта России
Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества

Мошенники стали использовать телефонные атаки через провокацию паники

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мошенники стали использовать атаки через провокацию паники, чтобы заставить своих жертв добровольно передать деньги или данные, одна из самых коварных - схема "подслушанный разговор", сообщили РИА Новости эксперты платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Новый тренд-2025: атаки через провокацию паники. Мошенники все чаще используют психологические манипуляции, чтобы заставить жертву добровольно передать деньги или данные. Одна из самых коварных схем - "подслушанный разговор", - предупреждают эксперты.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Эксперт рассказала о новой двухэтапной мошеннической схеме
5 апреля, 02:19
Выделяют несколько этапов мошеннической атаки: провокация страха, паника и поиск "помощи" со стороны жертвы, звонок "спасателя", а затем деньги исчезают со счетов.
"Вам звонят по стандартной схеме (оператор сотовой связи или "Почта России") и просят назвать код. Вдруг вы случайно подслушиваете фразу: "Код у нас, взламывай его Госуслуги!" После этого злоумышленник бросает трубку. Жертва в стрессе: "Меня взломали. Нужно срочно что-то делать", - описали новую схему в "Мошеловке".
Затем наступает третий этап атаки - звонок "спасателя", когда через 10-30 минут звонит якобы сотрудник банка или МВД и под предлогом защиты просит назвать код из смс для блокировки операций и установить приложение для удаленной "помощи". В итоге деньги исчезают со счетов жертвы, а аккаунты оказываются под контролем аферистов.
В таких ситуациях эксперты настойчиво советуют не поддаваться панике, не называть коды из смс, проверять кредитную историю и не перезванивать по подозрительным номерам.
Страница сайта в окне браузера компьютера - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Эксперт раскрыла новую схему мошенничества со взломом аккаунтов в соцсетях
21 сентября 2024, 02:18
 
ТехнологииПочта России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала