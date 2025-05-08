https://ria.ru/20250508/ekspert-2015878952.html

В армяно-российском фонде назвали судьбы героев ВОВ историей успеха

В армяно-российском фонде назвали судьбы героев ВОВ историей успеха - РИА Новости, 08.05.2025

В армяно-российском фонде назвали судьбы героев ВОВ историей успеха

Судьбы героев Великой Отечественной войны являются историей успеха, у этих людей многому можно научиться, заявил РИА Новости Артур Согомонян, член... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T21:45:00+03:00

2025-05-08T21:45:00+03:00

2025-05-08T22:15:00+03:00

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ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Судьбы героев Великой Отечественной войны являются историей успеха, у этих людей многому можно научиться, заявил РИА Новости Артур Согомонян, член попечительского совета фонда развития и поддержки русско-армянских гуманитарных инициатив "Наследие и прогресс". Фонд "Наследие и прогресс" объединяет известных представителей армянской общины России - крупных ученых, деятелей культуры, священнослужителей, предпринимателей. Организация реализует ряд крупных проектов по сохранению исторической памяти. "У нас в акции "Сад памяти" принимают участие ветераны, с ними приходят общаться и студенты, и школьники. Приятно наблюдать со стороны, как и ветераны, и молодежь радуются общению друг с другом. Наши ребята очень любят этот проект, так как они соприкасаются с живой историей и слышат рассказы из уст очевидцев сражений и тех далёких героических событий, благодаря которым наша страна вышла победителем в жестокой схватке и победила фашизм. Мы также снимаем фильмы, издаем книги о легендарных военачальниках, армянских маршалах и героях Великой Отечественной войны. У них многому можно научиться, каждая судьба - это уникальная история успеха. Каждый из них прошел сложный жизненный путь и добился высших достижений благодаря воле, характеру и национальному менталитету", - сказал Согомонян. По его словам, молодому поколению важно знать историю своей страны и ее героического прошлого. Собеседник агентства напомнил, что сейчас в Армении осталось всего 30 ветеранов из тех 300 тысяч, которые вернулись с войны. "Я считаю, что должен делать все, что в моих силах, чтобы создавать мосты общения между ветеранами и молодым поколением для почитания этих людей, которые если бы не выиграли войну, то непонятно, как бы продолжился ход мировой истории и остались бы мы с вами сейчас или нет. Кто, слава Богу, жив, мы их чтим и дорожим нашим общением, кого нет в живых - сажаем в их память деревья и еще раз напоминаем миру, что мы достойные потомки наших дедов и прадедов, победителей", - отметил Согомонян.Он напомнил, что представители фонда регулярно посещают армян - ветеранов Великой Отечественной войны, поздравляют с Днем Победы. "В общении с ними меня потряс рассказ Розалии Абгарян о ее военном прошлом и о том, что она мечтала во время войны об элементарных вещах, таких как чистая постель, душ, горячий чай. Также большое впечатление произвели рассказы Натальи Гончар, пережившей блокаду Ленинграда, и узницы концлагеря Астхик Сагаянц. Так же впечатлился, когда наша команда посетила Акопа Вартаняна в селе Лор Сюникской области, которого, к сожалению, сегодня не стало. Он участвовал в героической обороне Кавказа и героическом штурме Кенигсберга, дошел до Берлина и станцевал кочари в Берлине", - сказал Согомонян.

https://ria.ru/20250423/erevan-2013045039.html

https://ria.ru/20250127/erevan-1995697076.html

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россия, армения, ленинград, день победы