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В армяно-российском фонде назвали судьбы героев ВОВ историей успеха - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:45 08.05.2025 (обновлено: 22:15 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/ekspert-2015878952.html
В армяно-российском фонде назвали судьбы героев ВОВ историей успеха
В армяно-российском фонде назвали судьбы героев ВОВ историей успеха - РИА Новости, 08.05.2025
В армяно-российском фонде назвали судьбы героев ВОВ историей успеха
Судьбы героев Великой Отечественной войны являются историей успеха, у этих людей многому можно научиться, заявил РИА Новости Артур Согомонян, член... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T21:45:00+03:00
2025-05-08T22:15:00+03:00
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ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Судьбы героев Великой Отечественной войны являются историей успеха, у этих людей многому можно научиться, заявил РИА Новости Артур Согомонян, член попечительского совета фонда развития и поддержки русско-армянских гуманитарных инициатив "Наследие и прогресс". Фонд "Наследие и прогресс" объединяет известных представителей армянской общины России - крупных ученых, деятелей культуры, священнослужителей, предпринимателей. Организация реализует ряд крупных проектов по сохранению исторической памяти. "У нас в акции "Сад памяти" принимают участие ветераны, с ними приходят общаться и студенты, и школьники. Приятно наблюдать со стороны, как и ветераны, и молодежь радуются общению друг с другом. Наши ребята очень любят этот проект, так как они соприкасаются с живой историей и слышат рассказы из уст очевидцев сражений и тех далёких героических событий, благодаря которым наша страна вышла победителем в жестокой схватке и победила фашизм. Мы также снимаем фильмы, издаем книги о легендарных военачальниках, армянских маршалах и героях Великой Отечественной войны. У них многому можно научиться, каждая судьба - это уникальная история успеха. Каждый из них прошел сложный жизненный путь и добился высших достижений благодаря воле, характеру и национальному менталитету", - сказал Согомонян. По его словам, молодому поколению важно знать историю своей страны и ее героического прошлого. Собеседник агентства напомнил, что сейчас в Армении осталось всего 30 ветеранов из тех 300 тысяч, которые вернулись с войны. "Я считаю, что должен делать все, что в моих силах, чтобы создавать мосты общения между ветеранами и молодым поколением для почитания этих людей, которые если бы не выиграли войну, то непонятно, как бы продолжился ход мировой истории и остались бы мы с вами сейчас или нет. Кто, слава Богу, жив, мы их чтим и дорожим нашим общением, кого нет в живых - сажаем в их память деревья и еще раз напоминаем миру, что мы достойные потомки наших дедов и прадедов, победителей", - отметил Согомонян.Он напомнил, что представители фонда регулярно посещают армян - ветеранов Великой Отечественной войны, поздравляют с Днем Победы. "В общении с ними меня потряс рассказ Розалии Абгарян о ее военном прошлом и о том, что она мечтала во время войны об элементарных вещах, таких как чистая постель, душ, горячий чай. Также большое впечатление произвели рассказы Натальи Гончар, пережившей блокаду Ленинграда, и узницы концлагеря Астхик Сагаянц. Так же впечатлился, когда наша команда посетила Акопа Вартаняна в селе Лор Сюникской области, которого, к сожалению, сегодня не стало. Он участвовал в героической обороне Кавказа и героическом штурме Кенигсберга, дошел до Берлина и станцевал кочари в Берлине", - сказал Согомонян.
https://ria.ru/20250423/erevan-2013045039.html
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россия, армения, ленинград, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Армения, Ленинград, День Победы
В армяно-российском фонде назвали судьбы героев ВОВ историей успеха

Согомонян: судьбы героев Великой Отечественной являются историей успеха

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Судьбы героев Великой Отечественной войны являются историей успеха, у этих людей многому можно научиться, заявил РИА Новости Артур Согомонян, член попечительского совета фонда развития и поддержки русско-армянских гуманитарных инициатив "Наследие и прогресс".
Фонд "Наследие и прогресс" объединяет известных представителей армянской общины России - крупных ученых, деятелей культуры, священнослужителей, предпринимателей. Организация реализует ряд крупных проектов по сохранению исторической памяти.
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"У нас в акции "Сад памяти" принимают участие ветераны, с ними приходят общаться и студенты, и школьники. Приятно наблюдать со стороны, как и ветераны, и молодежь радуются общению друг с другом. Наши ребята очень любят этот проект, так как они соприкасаются с живой историей и слышат рассказы из уст очевидцев сражений и тех далёких героических событий, благодаря которым наша страна вышла победителем в жестокой схватке и победила фашизм. Мы также снимаем фильмы, издаем книги о легендарных военачальниках, армянских маршалах и героях Великой Отечественной войны. У них многому можно научиться, каждая судьба - это уникальная история успеха. Каждый из них прошел сложный жизненный путь и добился высших достижений благодаря воле, характеру и национальному менталитету", - сказал Согомонян.
По его словам, молодому поколению важно знать историю своей страны и ее героического прошлого.
Собеседник агентства напомнил, что сейчас в Армении осталось всего 30 ветеранов из тех 300 тысяч, которые вернулись с войны.
"Я считаю, что должен делать все, что в моих силах, чтобы создавать мосты общения между ветеранами и молодым поколением для почитания этих людей, которые если бы не выиграли войну, то непонятно, как бы продолжился ход мировой истории и остались бы мы с вами сейчас или нет. Кто, слава Богу, жив, мы их чтим и дорожим нашим общением, кого нет в живых - сажаем в их память деревья и еще раз напоминаем миру, что мы достойные потомки наших дедов и прадедов, победителей", - отметил Согомонян.
Он напомнил, что представители фонда регулярно посещают армян - ветеранов Великой Отечественной войны, поздравляют с Днем Победы.
"В общении с ними меня потряс рассказ Розалии Абгарян о ее военном прошлом и о том, что она мечтала во время войны об элементарных вещах, таких как чистая постель, душ, горячий чай. Также большое впечатление произвели рассказы Натальи Гончар, пережившей блокаду Ленинграда, и узницы концлагеря Астхик Сагаянц. Так же впечатлился, когда наша команда посетила Акопа Вартаняна в селе Лор Сюникской области, которого, к сожалению, сегодня не стало. Он участвовал в героической обороне Кавказа и героическом штурме Кенигсберга, дошел до Берлина и станцевал кочари в Берлине", - сказал Согомонян.
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