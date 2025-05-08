https://ria.ru/20250508/ekspert-2015759824.html

Эксперт рассказала, как банки подменяют кредиты на микрозаймы

Эксперт рассказала, как банки подменяют кредиты на микрозаймы - РИА Новости, 08.05.2025

Эксперт рассказала, как банки подменяют кредиты на микрозаймы

Банки в России при дистанционном обслуживании все чаще заключают с закредитованными заемщиками договоры займов с дочерними МФО вместо выдачи банковских... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T11:34:00+03:00

2025-05-08T11:34:00+03:00

2025-05-08T11:34:00+03:00

экономика

ипотека

россия

евгения лазарева

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Банки в России при дистанционном обслуживании все чаще заключают с закредитованными заемщиками договоры займов с дочерними МФО вместо выдачи банковских кредитов, сообщила РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева. По словам эксперта, большинство заемщиков думают, что микрозайм – это продукт исключительно микрофинансового рынка, а в банках выдают только кредиты. "Банки пользуются ситуацией, и чтобы обойти ограничения регулятора по оценке рисков, все чаще при дистанционном обслуживании заключают с клиентами с низким кредитным рейтингом и высокой долговой нагрузкой договоры займов с дочерними МФО вместо кредитных договоров. Эта практика – прямое нарушение прав потребителя и вполне может расцениваться, как мисселинг", - сообщила Лазарева, добавив, что тем, кто столкнулся с такой подменой стоит обращаться с жалобой в Банк России. "Кроме того, к сожалению, мы уже несколько лет фиксируем, что более 90% заемщиков не читают договор до подписания и более внимательно знакомятся с условиями уже после первого или второго платежа", - отметила Лазарева. Эксперт пояснила, что юридически кредит и микрозайм – это разные продукты с разными совершенно условиями выдачи и обслуживания. Массовый потребитель в силу низкого уровня финансовой культуры и грамотности осознает различия, только если понимает, кто кредитор. "Мы продолжаем настоятельно рекомендовать заемщикам соблюдать правила финансовой гигиены и разумного потребления – изучать договор на обслуживание до заключения, не принимать импульсивных решений и выяснять кто будет второй стороной по договору", - заключила Лазарева. В апреле Банк России сообщал, что выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов, такие практики ЦБ обнаружил в шести кредитных организациях, две из которых - системно значимые.

https://ria.ru/20250423/gosduma-2012869207.html

https://ria.ru/20250430/kredity-2003042476.html

https://ria.ru/20250507/kollektory-2015436186.html

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экономика, ипотека, россия, евгения лазарева, центральный банк рф (цб рф)