https://ria.ru/20250508/ekaterinburg-2015843643.html

Во время рейда в Екатеринбурге проверили более 500 человек

Во время рейда в Екатеринбурге проверили более 500 человек - РИА Новости, 08.05.2025

Во время рейда в Екатеринбурге проверили более 500 человек

Более 500 человек проверили сотрудники полиции совместно с ФСБ, Росгвардией, общественниками во время рейда в Екатеринбурге, в частности, 13 иностранным... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T18:39:00+03:00

2025-05-08T18:39:00+03:00

2025-05-08T18:39:00+03:00

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Более 500 человек проверили сотрудники полиции совместно с ФСБ, Росгвардией, общественниками во время рейда в Екатеринбурге, в частности, 13 иностранным гражданам вручили повестки, 10 детей доставили в отдел полиции с подозрением на алкогольное опьянение, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, основной задачей профилактического рейда, проведенного накануне 80-летнего юбилея со Дня Победы, было выявить лиц, склонных к проявлениям экстремистского характера, нарушителей миграционного законодательства и несовершеннолетних, находящихся в позднее время на улицах без родителей. "Внезапным плановым проверкам сыщиков подвергся целый ряд увеселительных заведений и точек общепита Екатеринбурга… Установлены личности свыше 500 человек, в том числе гражданина с нацистской свастикой на руке. Ко всем нарушителям сотрудники ОВД приняли комплекс необходимых мер реагирования в соответствии с законом", – рассказал Горелых. Он отметил, что в общественных местах выявлено 29 детей, "слонявшихся в поисках ночных приключений" без законных представителей, 10 несовершеннолетних доставили в отдел полиции с подозрением на алкогольное опьянение. Вручили повестки в военкоматы для постановки на воинский учет 13 иностранным гражданам, семь человек находились в городе нелегально. "Неформалу с фашистской свастикой не избежать ответственности по статье о демонстрации нацистской символики", – уточнил представитель полиции. Кроме того, Горелых сообщил, что в одном из заведений общественного питания на улице Вайнера оперативники установили лиц, которые могут иметь отношение к праворадикальной нацистской идеологии. "Получена оперативная информация, что там совершали насильственные действия в отношении иностранных граждан и представителей левых субкультур прямо на хозяйственном дворе учреждения. Этот объект взят на тщательную отработку", – добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250311/ekaterinburg-2004309525.html

https://ria.ru/20250426/ekaterinburg-2013528032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

происшествия, екатеринбург, валерий горелых, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия