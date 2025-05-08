https://ria.ru/20250508/ekaterinburg-2015843643.html
Во время рейда в Екатеринбурге проверили более 500 человек
Во время рейда в Екатеринбурге проверили более 500 человек - РИА Новости, 08.05.2025
Во время рейда в Екатеринбурге проверили более 500 человек
Более 500 человек проверили сотрудники полиции совместно с ФСБ, Росгвардией, общественниками во время рейда в Екатеринбурге, в частности, 13 иностранным... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:39:00+03:00
2025-05-08T18:39:00+03:00
2025-05-08T18:39:00+03:00
происшествия
екатеринбург
валерий горелых
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Более 500 человек проверили сотрудники полиции совместно с ФСБ, Росгвардией, общественниками во время рейда в Екатеринбурге, в частности, 13 иностранным гражданам вручили повестки, 10 детей доставили в отдел полиции с подозрением на алкогольное опьянение, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, основной задачей профилактического рейда, проведенного накануне 80-летнего юбилея со Дня Победы, было выявить лиц, склонных к проявлениям экстремистского характера, нарушителей миграционного законодательства и несовершеннолетних, находящихся в позднее время на улицах без родителей. "Внезапным плановым проверкам сыщиков подвергся целый ряд увеселительных заведений и точек общепита Екатеринбурга… Установлены личности свыше 500 человек, в том числе гражданина с нацистской свастикой на руке. Ко всем нарушителям сотрудники ОВД приняли комплекс необходимых мер реагирования в соответствии с законом", – рассказал Горелых. Он отметил, что в общественных местах выявлено 29 детей, "слонявшихся в поисках ночных приключений" без законных представителей, 10 несовершеннолетних доставили в отдел полиции с подозрением на алкогольное опьянение. Вручили повестки в военкоматы для постановки на воинский учет 13 иностранным гражданам, семь человек находились в городе нелегально. "Неформалу с фашистской свастикой не избежать ответственности по статье о демонстрации нацистской символики", – уточнил представитель полиции. Кроме того, Горелых сообщил, что в одном из заведений общественного питания на улице Вайнера оперативники установили лиц, которые могут иметь отношение к праворадикальной нацистской идеологии. "Получена оперативная информация, что там совершали насильственные действия в отношении иностранных граждан и представителей левых субкультур прямо на хозяйственном дворе учреждения. Этот объект взят на тщательную отработку", – добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250311/ekaterinburg-2004309525.html
https://ria.ru/20250426/ekaterinburg-2013528032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, валерий горелых, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Екатеринбург, Валерий Горелых, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
Во время рейда в Екатеринбурге проверили более 500 человек
Во время рейда силовиков в Екатеринбурге проверили более 500 человек
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Более 500 человек проверили сотрудники полиции совместно с ФСБ, Росгвардией, общественниками во время рейда в Екатеринбурге, в частности, 13 иностранным гражданам вручили повестки, 10 детей доставили в отдел полиции с подозрением на алкогольное опьянение, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, основной задачей профилактического рейда, проведенного накануне 80-летнего юбилея со Дня Победы, было выявить лиц, склонных к проявлениям экстремистского характера, нарушителей миграционного законодательства и несовершеннолетних, находящихся в позднее время на улицах без родителей.
"Внезапным плановым проверкам сыщиков подвергся целый ряд увеселительных заведений и точек общепита Екатеринбурга
… Установлены личности свыше 500 человек, в том числе гражданина с нацистской свастикой на руке. Ко всем нарушителям сотрудники ОВД приняли комплекс необходимых мер реагирования в соответствии с законом", – рассказал Горелых
.
Он отметил, что в общественных местах выявлено 29 детей, "слонявшихся в поисках ночных приключений" без законных представителей, 10 несовершеннолетних доставили в отдел полиции с подозрением на алкогольное опьянение. Вручили повестки в военкоматы для постановки на воинский учет 13 иностранным гражданам, семь человек находились в городе нелегально.
"Неформалу с фашистской свастикой не избежать ответственности по статье о демонстрации нацистской символики", – уточнил представитель полиции.
Кроме того, Горелых сообщил, что в одном из заведений общественного питания на улице Вайнера оперативники установили лиц, которые могут иметь отношение к праворадикальной нацистской идеологии. "Получена оперативная информация, что там совершали насильственные действия в отношении иностранных граждан и представителей левых субкультур прямо на хозяйственном дворе учреждения. Этот объект взят на тщательную отработку", – добавил собеседник агентства.