https://ria.ru/20250508/egipet-2015793100.html
Президент Египта прибыл в Москву
Президент Египта прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
Президент Египта прибыл в Москву
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:47:00+03:00
2025-05-08T14:47:00+03:00
2025-05-08T16:09:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
египет
москва
абдель фаттах ас-сиси
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015811593_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_61771d38841c74130e83f50b4e121944.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости.Ожидается, что он посетит парад, который пройдет 9 мая на Красной площади в российской столице. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.
https://ria.ru/20250508/den-2015770639.html
египет
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015811593_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_967bf2a50191225c008af82290dd8ebf.jpg
Прибытие президента Египта в Москву
Президент Египта прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости
2025-05-08T14:47
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, москва, абдель фаттах ас-сиси, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Египет, Москва, Абдель Фаттах ас-Сиси, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Египта прибыл в Москву
Президент Египта Ас-Сиси прибыл в Москву на празднование Дня Победы