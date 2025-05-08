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Президент Египта прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:47 08.05.2025 (обновлено: 16:09 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/egipet-2015793100.html
Президент Египта прибыл в Москву
Президент Египта прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
Президент Египта прибыл в Москву
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:47:00+03:00
2025-05-08T16:09:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
египет
москва
абдель фаттах ас-сиси
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости.Ожидается, что он посетит парад, который пройдет 9 мая на Красной площади в российской столице.​​​​​​​ Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.
https://ria.ru/20250508/den-2015770639.html
египет
москва
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7 495 645-6601
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Прибытие президента Египта в Москву
Президент Египта прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости
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РИА Новости
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96
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египет, москва, абдель фаттах ас-сиси, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Египет, Москва, Абдель Фаттах ас-Сиси, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Египта прибыл в Москву

Президент Египта Ас-Сиси прибыл в Москву на празднование Дня Победы

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что он посетит парад, который пройдет 9 мая на Красной площади в российской столице.​​​​​​​ Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЕгипетМоскваАбдель Фаттах ас-Сиси80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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