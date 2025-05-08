https://ria.ru/20250508/egipet-2015793100.html

Президент Египта прибыл в Москву

Президент Египта прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025

Президент Египта прибыл в Москву

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:47:00+03:00

2025-05-08T14:47:00+03:00

2025-05-08T16:09:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

египет

москва

абдель фаттах ас-сиси

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015811593_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_61771d38841c74130e83f50b4e121944.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости.Ожидается, что он посетит парад, который пройдет 9 мая на Красной площади в российской столице.​​​​​​​ Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.

https://ria.ru/20250508/den-2015770639.html

египет

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прибытие президента Египта в Москву Президент Египта прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости 2025-05-08T14:47 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

египет, москва, абдель фаттах ас-сиси, 80-летие победы в великой отечественной войне