В Индии не менее 13 человек погибли при обстрелах Пакистана
Times of India: в Джамму и Кашмире при обстрелах Пакистана погибли 13 человек
© AP Photo / Mukhtar KhanИндийские полицейские и скорая
© AP Photo / Mukhtar Khan
Индийские полицейские и скорая. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая – РИА Новости. Не менее 13 человек погибли и 59 получили ранения в индийской союзной территории Джамму и Кашмир в результате нарушений военными Пакистана режима прекращения огня на линии контроля между двумя странами, сообщил МИД Индии.
"13 мирных жителей погибли в (округе в Джамму и Кашмире – ред.) Пунче, 59 получили ранения (44 в Пунче) в результате нарушения Пакистаном режима прекращения огня вдоль линии контроля", - цитирует заявление МИД издание Times of India.
Накануне минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Позже власти Индии сообщили, что в ответ на удар по местам обитания террористов Пакистан нанес артиллерийский удар по приграничным районам в Джамму и Кашмир. Минобороны Индии утром в среду сообщало, что минимум 11 мирных жителя погибли в результате обстрела.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.