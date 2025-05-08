https://ria.ru/20250508/dzhammu-2015743933.html

В Индии не менее 13 человек погибли при обстрелах Пакистана

В Индии не менее 13 человек погибли при обстрелах Пакистана - РИА Новости, 08.05.2025

В Индии не менее 13 человек погибли при обстрелах Пакистана

Не менее 13 человек погибли и 59 получили ранения в индийской союзной территории Джамму и Кашмир в результате нарушений военными Пакистана режима прекращения... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T10:05:00+03:00

2025-05-08T10:05:00+03:00

2025-05-08T10:05:00+03:00

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операция синдур в пакистане

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая – РИА Новости. Не менее 13 человек погибли и 59 получили ранения в индийской союзной территории Джамму и Кашмир в результате нарушений военными Пакистана режима прекращения огня на линии контроля между двумя странами, сообщил МИД Индии. "13 мирных жителей погибли в (округе в Джамму и Кашмире – ред.) Пунче, 59 получили ранения (44 в Пунче) в результате нарушения Пакистаном режима прекращения огня вдоль линии контроля", - цитирует заявление МИД издание Times of India. Накануне минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Позже власти Индии сообщили, что в ответ на удар по местам обитания террористов Пакистан нанес артиллерийский удар по приграничным районам в Джамму и Кашмир. Минобороны Индии утром в среду сообщало, что минимум 11 мирных жителя погибли в результате обстрела. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html

https://ria.ru/20250507/pakistan-2015710691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, пакистан, индия, кашмир, операция синдур в пакистане