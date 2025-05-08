https://ria.ru/20250508/donetsk-2015827991.html
В Донецке развернули 30-метровое знамя Победы
В Донецке развернули 30-метровое знамя Победы - РИА Новости, 08.05.2025
В Донецке развернули 30-метровое знамя Победы
Молодежь и общественные организации развернули 30-метровое знамя Победы в Донецке около мемориала "Твоим освободителям, Донбасс", передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:29:00+03:00
2025-05-08T17:29:00+03:00
2025-05-08T17:29:00+03:00
молодая гвардия единой россии
донецк
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Молодежь и общественные организации развернули 30-метровое знамя Победы в Донецке около мемориала "Твоим освободителям, Донбасс", передаёт корреспондент РИА Новости. "Знамя Победы - символ того, что наш народ не сломить, наш народ никогда не сдастся и будет идти к победе - как в 1945 году, так и в будущем, к нашей победе. Наша молодежь чтит, гордится и помнит подвиг предков, которые тяжелыми жертвами спасали и освобождали наши земли", - сказал РИА Новости заместитель руководителя ДРОО "Молодая Республика" и ДРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" Микаэль Минасян. В мероприятии приняли участие различные общественные и молодёжные организации, было привлечено больше 100 активистов и 50 машин, также пришли жители города, которые решили присоединиться к акции.
https://ria.ru/20250503/donetsk-2014818454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молодая гвардия единой россии, донецк, 80-летие победы в великой отечественной войне
Молодая гвардия Единой России, Донецк, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Донецке развернули 30-метровое знамя Победы
В Донецке у мемориала освободителям развернули 30-метровое знамя Победы