https://ria.ru/20250508/donetsk-2015827991.html

В Донецке развернули 30-метровое знамя Победы

В Донецке развернули 30-метровое знамя Победы - РИА Новости, 08.05.2025

В Донецке развернули 30-метровое знамя Победы

Молодежь и общественные организации развернули 30-метровое знамя Победы в Донецке около мемориала "Твоим освободителям, Донбасс", передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:29:00+03:00

2025-05-08T17:29:00+03:00

2025-05-08T17:29:00+03:00

молодая гвардия единой россии

донецк

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015827740_0:32:3063:1755_1920x0_80_0_0_58f28f3299470e28e5b0177fff8c2a8a.jpg

ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Молодежь и общественные организации развернули 30-метровое знамя Победы в Донецке около мемориала "Твоим освободителям, Донбасс", передаёт корреспондент РИА Новости. "Знамя Победы - символ того, что наш народ не сломить, наш народ никогда не сдастся и будет идти к победе - как в 1945 году, так и в будущем, к нашей победе. Наша молодежь чтит, гордится и помнит подвиг предков, которые тяжелыми жертвами спасали и освобождали наши земли", - сказал РИА Новости заместитель руководителя ДРОО "Молодая Республика" и ДРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" Микаэль Минасян. В мероприятии приняли участие различные общественные и молодёжные организации, было привлечено больше 100 активистов и 50 машин, также пришли жители города, которые решили присоединиться к акции.

https://ria.ru/20250503/donetsk-2014818454.html

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

молодая гвардия единой россии, донецк, 80-летие победы в великой отечественной войне