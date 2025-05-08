https://ria.ru/20250508/dodik-2015760630.html

Президент Республики Сербской Додик прибыл в Москву

Президент Республики Сербской Додик прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025

Президент Республики Сербской Додик прибыл в Москву

Президент Республики Сербской (РС БиГ) Милорад Додик прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T11:45:00+03:00

2025-05-08T11:45:00+03:00

2025-05-08T12:21:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

милорад додик

республика сербская

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской (РС БиГ) Милорад Додик прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости.Ожидается, что он посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.​​​​​​​​​​​​

https://ria.ru/20250508/putin-2015753997.html

москва

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Варвара Скокшина

москва, милорад додик, республика сербская, 80-летие победы в великой отечественной войне