https://ria.ru/20250508/dodik-2015760630.html
Президент Республики Сербской Додик прибыл в Москву
Президент Республики Сербской Додик прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
Президент Республики Сербской Додик прибыл в Москву
Президент Республики Сербской (РС БиГ) Милорад Додик прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T11:45:00+03:00
2025-05-08T11:45:00+03:00
2025-05-08T12:21:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
милорад додик
республика сербская
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской (РС БиГ) Милорад Додик прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости.Ожидается, что он посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.
https://ria.ru/20250508/putin-2015753997.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, милорад додик, республика сербская, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Милорад Додик, Республика Сербская, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Республики Сербской Додик прибыл в Москву
Президент Республики Сербской Додик прибыл в Москву на празднование Дня Победы