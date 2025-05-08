https://ria.ru/20250508/djumin-2015888449.html

Дюмин напомнил о вкладе тульских оружейников в Победу

Дюмин напомнил о вкладе тульских оружейников в Победу - РИА Новости, 08.05.2025

Дюмин напомнил о вкладе тульских оружейников в Победу

Помощник президента России, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин напомнил о работе тульских оружейников в годы Великой Отечественной войны и рассказал о том,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T23:26:00+03:00

2025-05-08T23:26:00+03:00

2025-05-08T23:26:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

безопасность

технологии

россия

тула

тульская область

алексей дюмин

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949063322_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_a7cb2b13f586cc304ad567f50465da4e.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Помощник президента России, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин напомнил о работе тульских оружейников в годы Великой Отечественной войны и рассказал о том, как они приближают Победу сегодня. Его статья опубликована в сборнике статей членов Совета безопасности РФ "К 80-летию Великой Победы". Дюмин возглавлял Тульскую область с 2016 по 2024 годы. В своей статье он отметил, что перестройка промышленности СССР на военный лад перед Великой Отечественной войной и в ее годы не имеет равных в истории. По его словам, одним из залогов Победы был мощный задел, созданный в период индустриализации, свой вклад в общее дело внесла и многовековая оружейная столица России - Тула. "С первых дней Великой Отечественной войны основной задачей советской промышленности стал выпуск военной продукции. Важнейшую роль в производстве стрелкового оружия сыграли тульские предприятия. Оборонные заводы Тулы перешли на усиленный режим работы", - отметил Дюмин. Он напомнил, что к октябрю 1941 года возникла опасность, что Тула будет захвачена 2-й танковой армией генерала Гудериана. Было принято решение вывезти предприятия тульской оборонной промышленности на восток страны. Проведенная операция не имеет аналогов в истории по размаху и срокам, подчеркнул Дюмин. "ЦКБ-14 и его отдельные конструкторские группы отправились в Златоуст, Ижевск, Ковров и Саратов, где производились образцы оружия тульской разработки. На новых местах продолжали выполняться многие опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы, в том числе по станковым пулеметам и авиационному оружию", - упомянул он. Кроме пистолета ТТ, винтовок СВТ-38, СВТ-40, АВТ-40, пулеметов ШКАС, ШВАК, БС, УБ, авиационной пушки ВЯ, ЦКБ-14 были разработаны и другие образцы автоматического оружия и установок - 7,62-мм пистолет-пулемет конструкции Коровина и 20-мм авиационная пушка Б-20, созданная Березиным. "Перечисленными пулеметами и пушками было оснащено свыше 80% отечественных самолетов. Эти образцы намного превосходили за﻿﻿рубежные аналоги, широко применялись ﻿﻿во время Великой Отечественной войны, отлично показали себя в боевых условиях и по праву заслуживают наименования оружия Победы", - подчеркнул Дюмин. Он упомянул, что оружейники Михаил Березин и Василий Дегтярев практически постоянно находились на заводах, которые выпускали пулеметы УБ калибра 12,7 мм, улучшали их технические и производственные характеристики. Благодаря этому за два года, с 1941-го по 1943-й, выпуск такого авиационного оружия удалось увеличить почти в семь раз, уточнил помощник президента. "До конца войны тульская промышленность продолжала ковать оружие Победы, помогая Красной армии громить врага. Оружейники демонстрировали беспримерную стойкость, огромное мужество и лучшие изобретательские качества. Ими были созданы принципиально новые системы вооружения. За самоотверженный труд в тылу наград удостоено свыше 1500 туляков", - пишет Дюмин. Секретарь Госсовета подчеркнул, что и сейчас тульская промышленность вносит свой вклад в приближение победы в ходе специальной военной операции. "Сегодня, когда наша Родина вновь сражается за свое будущее, тульская промышленность по-прежнему играет большую роль в выполнении гособоронзаказа, повышении обороноспособности страны. Снова работают в усиленном режиме заводы, снова тульские инженеры ремонтируют технику непосредственно в зоне боевых действий. Тула, оружейная столица России, вновь вместе со всей страной приближает Победу", - заявил Дюмин. Он упомянул, что с началом СВО все предприятия ОПК Тульской области перешли на непрерывный график работы, в кратчайшие сроки расширили производственные мощности. "Силами инженеров тульских оборонных предприятий повышена интенсивность оперативной доработки действующих видов оружия с учетом опыта его боевого применения. Отмечу, что данные по эксплуатации изделий тульские оружейники получали прямо в зоне СВО, рискуя жизнью", - пишет Дюмин. Он добавил, что в условиях кратно возросшего гособоронзаказа одной из самых сложных задач стало обеспечение предприятий дополнительными кадрами. Для решения этой задачи в сентябре 2022 года в регионе был создан штаб по обеспечению кадрами предприятий ОПК, куда вошли представители органов власти, учебных заведений и силовых структур. С начала работы этого штаба на предприятия тульского ОПК пришло более 25 тысяч человек, отметил Дюмин. "Тульская область в числе первых стала активно заниматься БПЛА. В 2022 году был создан Центр беспилотных систем, на базе которого обучают операторов БПЛА для подразделений Минобороны России и других силовых структур, принимающих участие в СВО. При поддержке со стороны региона производство различных видов и типов БПЛА наладил "народный ОПК", - упомянул помощник президента. Сейчас идут работы по проектированию и испытанию беспилотников, функционирующих на отечественном программном обеспечении, также было организовано сборочное производство беспилотных авиационных систем, напомнил он. "Таким образом, благодаря усилиям государства и оружейников в современной России уже имеется опыт усиления ОПК и повышения обороноспособности страны без перехода на военные рельсы. Новые образцы вооружения и военной техники хорошо показывают себя в условиях реального боевого применения на полях СВО. Но это не повод расслабляться и сбавлять обороты в работе оборонной отрасли. Российская армия и ОПК должны быть настолько сильны, чтобы ни у каких врагов не возникало искушения посягать на наш суверенитет", - убежден Дюмин.

https://ria.ru/20241126/aktsii-1985867054.html

https://ria.ru/20240902/putin-1969975071.html

https://ria.ru/20250508/mishustin-2015782722.html

https://ria.ru/20250128/milyaev-1995984618.html

россия

тула

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, россия, тула, тульская область, алексей дюмин, 80-летие победы в великой отечественной войне