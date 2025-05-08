https://ria.ru/20250508/djumin-2015888449.html
Дюмин напомнил о вкладе тульских оружейников в Победу
Дюмин напомнил о вкладе тульских оружейников в Победу - РИА Новости, 08.05.2025
Дюмин напомнил о вкладе тульских оружейников в Победу
Помощник президента России, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин напомнил о работе тульских оружейников в годы Великой Отечественной войны и рассказал о том,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T23:26:00+03:00
2025-05-08T23:26:00+03:00
2025-05-08T23:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
безопасность
технологии
россия
тула
тульская область
алексей дюмин
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949063322_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_a7cb2b13f586cc304ad567f50465da4e.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Помощник президента России, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин напомнил о работе тульских оружейников в годы Великой Отечественной войны и рассказал о том, как они приближают Победу сегодня. Его статья опубликована в сборнике статей членов Совета безопасности РФ "К 80-летию Великой Победы". Дюмин возглавлял Тульскую область с 2016 по 2024 годы. В своей статье он отметил, что перестройка промышленности СССР на военный лад перед Великой Отечественной войной и в ее годы не имеет равных в истории. По его словам, одним из залогов Победы был мощный задел, созданный в период индустриализации, свой вклад в общее дело внесла и многовековая оружейная столица России - Тула. "С первых дней Великой Отечественной войны основной задачей советской промышленности стал выпуск военной продукции. Важнейшую роль в производстве стрелкового оружия сыграли тульские предприятия. Оборонные заводы Тулы перешли на усиленный режим работы", - отметил Дюмин. Он напомнил, что к октябрю 1941 года возникла опасность, что Тула будет захвачена 2-й танковой армией генерала Гудериана. Было принято решение вывезти предприятия тульской оборонной промышленности на восток страны. Проведенная операция не имеет аналогов в истории по размаху и срокам, подчеркнул Дюмин. "ЦКБ-14 и его отдельные конструкторские группы отправились в Златоуст, Ижевск, Ковров и Саратов, где производились образцы оружия тульской разработки. На новых местах продолжали выполняться многие опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы, в том числе по станковым пулеметам и авиационному оружию", - упомянул он. Кроме пистолета ТТ, винтовок СВТ-38, СВТ-40, АВТ-40, пулеметов ШКАС, ШВАК, БС, УБ, авиационной пушки ВЯ, ЦКБ-14 были разработаны и другие образцы автоматического оружия и установок - 7,62-мм пистолет-пулемет конструкции Коровина и 20-мм авиационная пушка Б-20, созданная Березиным. "Перечисленными пулеметами и пушками было оснащено свыше 80% отечественных самолетов. Эти образцы намного превосходили зарубежные аналоги, широко применялись во время Великой Отечественной войны, отлично показали себя в боевых условиях и по праву заслуживают наименования оружия Победы", - подчеркнул Дюмин. Он упомянул, что оружейники Михаил Березин и Василий Дегтярев практически постоянно находились на заводах, которые выпускали пулеметы УБ калибра 12,7 мм, улучшали их технические и производственные характеристики. Благодаря этому за два года, с 1941-го по 1943-й, выпуск такого авиационного оружия удалось увеличить почти в семь раз, уточнил помощник президента. "До конца войны тульская промышленность продолжала ковать оружие Победы, помогая Красной армии громить врага. Оружейники демонстрировали беспримерную стойкость, огромное мужество и лучшие изобретательские качества. Ими были созданы принципиально новые системы вооружения. За самоотверженный труд в тылу наград удостоено свыше 1500 туляков", - пишет Дюмин. Секретарь Госсовета подчеркнул, что и сейчас тульская промышленность вносит свой вклад в приближение победы в ходе специальной военной операции. "Сегодня, когда наша Родина вновь сражается за свое будущее, тульская промышленность по-прежнему играет большую роль в выполнении гособоронзаказа, повышении обороноспособности страны. Снова работают в усиленном режиме заводы, снова тульские инженеры ремонтируют технику непосредственно в зоне боевых действий. Тула, оружейная столица России, вновь вместе со всей страной приближает Победу", - заявил Дюмин. Он упомянул, что с началом СВО все предприятия ОПК Тульской области перешли на непрерывный график работы, в кратчайшие сроки расширили производственные мощности. "Силами инженеров тульских оборонных предприятий повышена интенсивность оперативной доработки действующих видов оружия с учетом опыта его боевого применения. Отмечу, что данные по эксплуатации изделий тульские оружейники получали прямо в зоне СВО, рискуя жизнью", - пишет Дюмин. Он добавил, что в условиях кратно возросшего гособоронзаказа одной из самых сложных задач стало обеспечение предприятий дополнительными кадрами. Для решения этой задачи в сентябре 2022 года в регионе был создан штаб по обеспечению кадрами предприятий ОПК, куда вошли представители органов власти, учебных заведений и силовых структур. С начала работы этого штаба на предприятия тульского ОПК пришло более 25 тысяч человек, отметил Дюмин. "Тульская область в числе первых стала активно заниматься БПЛА. В 2022 году был создан Центр беспилотных систем, на базе которого обучают операторов БПЛА для подразделений Минобороны России и других силовых структур, принимающих участие в СВО. При поддержке со стороны региона производство различных видов и типов БПЛА наладил "народный ОПК", - упомянул помощник президента. Сейчас идут работы по проектированию и испытанию беспилотников, функционирующих на отечественном программном обеспечении, также было организовано сборочное производство беспилотных авиационных систем, напомнил он. "Таким образом, благодаря усилиям государства и оружейников в современной России уже имеется опыт усиления ОПК и повышения обороноспособности страны без перехода на военные рельсы. Новые образцы вооружения и военной техники хорошо показывают себя в условиях реального боевого применения на полях СВО. Но это не повод расслабляться и сбавлять обороты в работе оборонной отрасли. Российская армия и ОПК должны быть настолько сильны, чтобы ни у каких врагов не возникало искушения посягать на наш суверенитет", - убежден Дюмин.
https://ria.ru/20241126/aktsii-1985867054.html
https://ria.ru/20240902/putin-1969975071.html
https://ria.ru/20250508/mishustin-2015782722.html
https://ria.ru/20250128/milyaev-1995984618.html
россия
тула
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949063322_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_48de2fa2ef22b650dc6e939c84d0c675.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, тула, тульская область, алексей дюмин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Безопасность, Технологии, Россия, Тула, Тульская область, Алексей Дюмин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Помощник президента России, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин напомнил о работе тульских оружейников в годы Великой Отечественной войны и рассказал о том, как они приближают Победу сегодня.
Его статья опубликована в сборнике статей членов Совета безопасности РФ
"К 80-летию Великой Победы". Дюмин
возглавлял Тульскую область
с 2016 по 2024 годы. В своей статье он отметил, что перестройка промышленности СССР
на военный лад перед Великой Отечественной войной и в ее годы не имеет равных в истории. По его словам, одним из залогов Победы был мощный задел, созданный в период индустриализации, свой вклад в общее дело внесла и многовековая оружейная столица России - Тула
.
«
"С первых дней Великой Отечественной войны основной задачей советской промышленности стал выпуск военной продукции. Важнейшую роль в производстве стрелкового оружия сыграли тульские предприятия. Оборонные заводы Тулы перешли на усиленный режим работы", - отметил Дюмин.
Он напомнил, что к октябрю 1941 года возникла опасность, что Тула будет захвачена 2-й танковой армией генерала Гудериана. Было принято решение вывезти предприятия тульской оборонной промышленности на восток страны. Проведенная операция не имеет аналогов в истории по размаху и срокам, подчеркнул Дюмин.
"ЦКБ-14 и его отдельные конструкторские группы отправились в Златоуст
, Ижевск
, Ковров
и Саратов
, где производились образцы оружия тульской разработки. На новых местах продолжали выполняться многие опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы, в том числе по станковым пулеметам и авиационному оружию", - упомянул он.
Кроме пистолета ТТ, винтовок СВТ-38, СВТ-40, АВТ-40, пулеметов ШКАС, ШВАК, БС, УБ, авиационной пушки ВЯ, ЦКБ-14 были разработаны и другие образцы автоматического оружия и установок - 7,62-мм пистолет-пулемет конструкции Коровина и 20-мм авиационная пушка Б-20, созданная Березиным.
"Перечисленными пулеметами и пушками было оснащено свыше 80% отечественных самолетов. Эти образцы намного превосходили зарубежные аналоги, широко применялись во время Великой Отечественной войны, отлично показали себя в боевых условиях и по праву заслуживают наименования оружия Победы", - подчеркнул Дюмин.
Он упомянул, что оружейники Михаил Березин и Василий Дегтярев практически постоянно находились на заводах, которые выпускали пулеметы УБ калибра 12,7 мм, улучшали их технические и производственные характеристики. Благодаря этому за два года, с 1941-го по 1943-й, выпуск такого авиационного оружия удалось увеличить почти в семь раз, уточнил помощник президента.
"До конца войны тульская промышленность продолжала ковать оружие Победы, помогая Красной армии громить врага. Оружейники демонстрировали беспримерную стойкость, огромное мужество и лучшие изобретательские качества. Ими были созданы принципиально новые системы вооружения. За самоотверженный труд в тылу наград удостоено свыше 1500 туляков", - пишет Дюмин.
Секретарь Госсовета подчеркнул, что и сейчас тульская промышленность вносит свой вклад в приближение победы в ходе специальной военной операции.
"Сегодня, когда наша Родина вновь сражается за свое будущее, тульская промышленность по-прежнему играет большую роль в выполнении гособоронзаказа, повышении обороноспособности страны. Снова работают в усиленном режиме заводы, снова тульские инженеры ремонтируют технику непосредственно в зоне боевых действий. Тула, оружейная столица России, вновь вместе со всей страной приближает Победу", - заявил Дюмин.
Он упомянул, что с началом СВО все предприятия ОПК Тульской области перешли на непрерывный график работы, в кратчайшие сроки расширили производственные мощности.
«
"Силами инженеров тульских оборонных предприятий повышена интенсивность оперативной доработки действующих видов оружия с учетом опыта его боевого применения. Отмечу, что данные по эксплуатации изделий тульские оружейники получали прямо в зоне СВО, рискуя жизнью", - пишет Дюмин.
Он добавил, что в условиях кратно возросшего гособоронзаказа одной из самых сложных задач стало обеспечение предприятий дополнительными кадрами. Для решения этой задачи в сентябре 2022 года в регионе был создан штаб по обеспечению кадрами предприятий ОПК, куда вошли представители органов власти, учебных заведений и силовых структур. С начала работы этого штаба на предприятия тульского ОПК пришло более 25 тысяч человек, отметил Дюмин.
"Тульская область в числе первых стала активно заниматься БПЛА. В 2022 году был создан Центр беспилотных систем, на базе которого обучают операторов БПЛА для подразделений Минобороны России и других силовых структур, принимающих участие в СВО. При поддержке со стороны региона производство различных видов и типов БПЛА наладил "народный ОПК", - упомянул помощник президента.
Сейчас идут работы по проектированию и испытанию беспилотников, функционирующих на отечественном программном обеспечении, также было организовано сборочное производство беспилотных авиационных систем, напомнил он.
"Таким образом, благодаря усилиям государства и оружейников в современной России уже имеется опыт усиления ОПК и повышения обороноспособности страны без перехода на военные рельсы. Новые образцы вооружения и военной техники хорошо показывают себя в условиях реального боевого применения на полях СВО. Но это не повод расслабляться и сбавлять обороты в работе оборонной отрасли. Российская армия и ОПК должны быть настолько сильны, чтобы ни у каких врагов не возникало искушения посягать на наш суверенитет", - убежден Дюмин.