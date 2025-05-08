https://ria.ru/20250508/den-2015770639.html

В Москве к 80-летию Победы подготовили масштабную программу

В Москве к 80-летию Победы подготовили масштабную программу - РИА Новости, 08.05.2025

В Москве к 80-летию Победы подготовили масштабную программу

Масштабную программу подготовили ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в Москве, с 8 по 11 мая для взрослых и детей пройдут фестивали, выставки,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:39:00+03:00

2025-05-08T12:39:00+03:00

2025-05-08T12:39:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

наталья сергунина

москино

т-34

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Масштабную программу подготовили ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в Москве, с 8 по 11 мая для взрослых и детей пройдут фестивали, выставки, выступления артистов, мастер-классы, экскурсии и лекции, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры. "По всему городу жителей и гостей столицы ждут события, посвященные 80-летию Победы. Приходите послушать концерты, посмотреть фильмы о наших героях и исторические реконструкции, поблагодарить ветеранов и поздравить друг друга с этим важным для всех поколений праздником", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной. Отмечается, что к юбилейной дате приурочен фестиваль "Московская весна Победы", который продлится до 11 мая. В его рамках проходят читки фронтовых стихов и писем, театральные постановки, танцевальные марафоны, спортивные мероприятия. Желающим предлагают приготовить кулеш, щи, макароны по-флотски и другие блюда полевой кухни на кулинарных занятиях. На площадках открыты павильоны проекта "Москва помогает", где собирают подарки для участников специальной военной операции и детей из новых регионов России. "В праздничные выходные москвичей и туристов приглашают на ВДНХ. Так, в историческом парке "Россия - моя история" (павильон №57) проводится тематический фестиваль с представлениями, выставками и квестами. Участники обзорных прогулок по территории узнают о подвигах героев нашей страны и познакомятся со спецпроектом "Музей СВО", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что на экскурсиях в центре "Космонавтика и авиация" расскажут о достижениях советских инженеров и конструкторов, там же запланированы мастер-классы для юных посетителей, где они сделают своими руками ночники в виде звезды — символа Красной армии. В Зеленом театре выступят исполнители и музыкальные коллективы из разных регионов России, а в Доме культуры ВДНХ покажут документальные ленты о Великой Отечественной войне и специальной военной операции. "В предстоящие выходные стоит заглянуть в кинопарк "Москино". Самые интересные события намечены на 9 мая. Среди них — ряд исторических реконструкций. Одна из основных воспроизведет Парад Победы 1945 года. По территории в сопровождении оркестра промаршируют пешие отряды и проедет боевая техника. Также в этот день пройдут спектакли. Их сюжеты отразят мужество защитников Родины, принесших долгожданную Победу", - добавили в пресс-службе. В ведомстве подчеркнули, что до 11 мая на выставке под открытым небом можно увидеть уникальные образцы армейской техники времен Великой Отечественной войны. В экспозицию вошли пусковая установка БМ-13 "Катюша", советский легкий бронеавтомобиль БА-20, танк Т-34-85 и 107-миллиметровый миномет. Кроме того, для гостей кинопарка проведут творческие занятия, квесты и интерактивы. "Во всех округах Москвы будут работать площадки, где можно посмотреть трансляцию парада на Красной площади, а еще выступления творческих коллективов и солистов. Со сцен прозвучат такие любимые многими песни: "Священная война", "Темная ночь", "Жди меня". Программу к 9 Мая также подготовили в Парке Горького, саду имени Н.Э. Баумана, природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" и прочих локациях на свежем воздухе. В них организуют лектории, мастер-классы и викторины", - отметили в пресс-службе. Уточняется, что узнать больше о событиях 1941–1945 годов можно в столичных музеях, которые представили свыше 50 экспозиций, посвященных юбилейной дате. Так, в Государственном музее обороны Москвы проходит выставка живописи, где на картинах изображены ключевые битвы и быт солдат. В Государственном Дарвиновском музее посетителей знакомят с историями ученых-фронтовиков, а на сайте Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева опубликованы уникальные документы, воспоминания и фотографии. "Восьмидесятилетие Победы стало одной из центральных тем ландшафтного фестиваля "Сады и цветы". В его рамках ведущие российские дизайнеры украшают улицы, бульвары и набережные города авторскими композициями и арт-объектами с кипарисами, лавандой, розами, полевыми и другими растениями. В частности, на Арбате эксперты создадут аллею памяти в честь защитников страны. На встроенных экранах каждый сможет прочитать строчки из писем фронтовиков. На этой же улице развернулась выставка "Они сражались за Родину!". В нее вошли портреты участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции", - заключили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20250508/moskva-2015487171.html

https://ria.ru/20250506/pobeda-2015224957.html

https://ria.ru/20250508/volodin-2015756905.html

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москва, россия, наталья сергунина, москино, т-34, 80-летие победы в великой отечественной войне