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Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения советского памятника

Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения советского памятника - РИА Новости, 08.05.2025

Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения советского памятника

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советскому солдату в Чехии. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:45:00+03:00

2025-05-08T17:45:00+03:00

2025-05-08T17:52:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советскому солдату в Чехии.Ранее председатель чешской общественной организации Kovčeg-Arha, которая объединяет русскоговорящих жителей Устецкого края (на западе страны), Анатолий Орлов сообщил РИА Новости, что неизвестные варвары в ночь на среду разбили памятник советскому солдату, сбросив фигуру воина с пьедестала в чешском городе Теплице."Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советскому солдату в Чехии", - сообщили РИА Новости в СК России.Также Бастрыкин поручил ГСУ СК РФ во взаимодействии с МИД России установить все обстоятельства произошедшего.Памятник советскому солдату был установлен в парке "Гавличкове сады" в конце 1940-х годов. На нем нет никаких надписей, лишь по бокам фигуры бойца, который держит в руках автомат ППШ, изображен герб СССР.

https://ria.ru/20250503/bastrykin--2014765003.html

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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, ссср, александр бастрыкин, в мире, чехия