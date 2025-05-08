Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения советского памятника - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 08.05.2025 (обновлено: 17:52 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/delo-2015831422.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения советского памятника
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения советского памятника - РИА Новости, 08.05.2025
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения советского памятника
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советскому солдату в Чехии. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:45:00+03:00
2025-05-08T17:52:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
ссср
александр бастрыкин
в мире
чехия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988081644_0:258:1600:1158_1920x0_80_0_0_66a67f6826a42ed205b51cb19ffbc89a.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советскому солдату в Чехии.Ранее председатель чешской общественной организации Kovčeg-Arha, которая объединяет русскоговорящих жителей Устецкого края (на западе страны), Анатолий Орлов сообщил РИА Новости, что неизвестные варвары в ночь на среду разбили памятник советскому солдату, сбросив фигуру воина с пьедестала в чешском городе Теплице."Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советскому солдату в Чехии", - сообщили РИА Новости в СК России.Также Бастрыкин поручил ГСУ СК РФ во взаимодействии с МИД России установить все обстоятельства произошедшего.Памятник советскому солдату был установлен в парке "Гавличкове сады" в конце 1940-х годов. На нем нет никаких надписей, лишь по бокам фигуры бойца, который держит в руках автомат ППШ, изображен герб СССР.
https://ria.ru/20250503/bastrykin--2014765003.html
россия
ссср
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988081644_0:30:1600:1230_1920x0_80_0_0_761abda34902242de35c905033787f63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, ссср, александр бастрыкин, в мире, чехия
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, СССР, Александр Бастрыкин, В мире, Чехия
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения советского памятника

Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения советского памятника в Чехии

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советскому солдату в Чехии.
Ранее председатель чешской общественной организации Kovčeg-Arha, которая объединяет русскоговорящих жителей Устецкого края (на западе страны), Анатолий Орлов сообщил РИА Новости, что неизвестные варвары в ночь на среду разбили памятник советскому солдату, сбросив фигуру воина с пьедестала в чешском городе Теплице.
"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советскому солдату в Чехии", - сообщили РИА Новости в СК России.
Также Бастрыкин поручил ГСУ СК РФ во взаимодействии с МИД России установить все обстоятельства произошедшего.
Памятник советскому солдату был установлен в парке "Гавличкове сады" в конце 1940-х годов. На нем нет никаких надписей, лишь по бокам фигуры бойца, который держит в руках автомат ППШ, изображен герб СССР.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Бастрыкин поручил завести дело после осквернения мемориала в Болгарии
3 мая, 11:58
 
Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссияСССРАлександр БастрыкинВ миреЧехия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала