Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае завели дело после отравления водопроводной водой - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/delo-2015826648.html
В Хабаровском крае завели дело после отравления водопроводной водой
В Хабаровском крае завели дело после отравления водопроводной водой - РИА Новости, 08.05.2025
В Хабаровском крае завели дело после отравления водопроводной водой
После заражения кишечной инфекцией от употребления водопроводной воды в поселке Высокогорном Хабаровского края заведено дело о халатности, сообщает СУСК по... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:22:00+03:00
2025-05-08T17:22:00+03:00
происшествия
ванинский район
хабаровский край
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998665917_0:277:3146:2048_1920x0_80_0_0_924d77205f31e053683c28ce094598ad.jpg
ХАБАРОВСК, 8 мая - РИА Новости. После заражения кишечной инфекцией от употребления водопроводной воды в поселке Высокогорном Хабаровского края заведено дело о халатности, сообщает СУСК по региону. Ранее прокуратура региона сообщала, что в поселке Высокогорный с 21 по 29 апреля за медицинской помощью обратились более 20 человек с симптомами ротовирусной инфекции, в том числе несовершеннолетние. Из них 12 человек были госпитализированы. По результатам эпидемиологического расследования, источником инфекции послужила водопроводная вода, сообщал Роспотребнадзор региона. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в поселке стабильная, уточняет ведомство. На водопроводе проведен полный комплекс дезинфекционных мероприятий, проводятся повторные исследования воды, продолжается медконтроль состояния здоровья населения. "Ванинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность)... В целях установления обстоятельств случившегося дается правовая оценка действиям уполномоченных лиц, ответственных за эксплуатацию систем водоснабжения", - сообщает следственное управление. Ранее Роспотребнадзор региона сообщал, что проводится вакцинация населения, направленная на предотвращение распространения кишечных инфекций. Никакого запрета на проведение массовых мероприятий, ограничения на работу учреждений общественного питания, санитарно-карантинные посты на въездах в поселок не вводились. Угрозы жизни и здоровью населения нет. Были проведены выездное заседание комиссии по ЧС с участием районной администрации и санитарно-противоэпидемической комиссии администрации Ванинского района. Даны предложения по саночистке территории поселения, уборке несанкционированных свалок, дезинфекции территории, дератизации. Прокуратурой Ванинского района была организована проверка, в ходе которой будет дана оценка деятельности ресурсоснабжающей организации и органов местного самоуправления при обеспечении населения питьевой водой.
https://ria.ru/20250430/kafe-2014344337.html
ванинский район
хабаровский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998665917_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_039affe8f44460a1c3ee511e913cff02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ванинский район, хабаровский край, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Ванинский район, Хабаровский край, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Хабаровском крае завели дело после отравления водопроводной водой

После заражения кишечной инфекцией в Хабаровском крае завели дело о халатности

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФельдшер в машине скорой помощи
Фельдшер в машине скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Фельдшер в машине скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 8 мая - РИА Новости. После заражения кишечной инфекцией от употребления водопроводной воды в поселке Высокогорном Хабаровского края заведено дело о халатности, сообщает СУСК по региону.
Ранее прокуратура региона сообщала, что в поселке Высокогорный с 21 по 29 апреля за медицинской помощью обратились более 20 человек с симптомами ротовирусной инфекции, в том числе несовершеннолетние. Из них 12 человек были госпитализированы. По результатам эпидемиологического расследования, источником инфекции послужила водопроводная вода, сообщал Роспотребнадзор региона. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в поселке стабильная, уточняет ведомство. На водопроводе проведен полный комплекс дезинфекционных мероприятий, проводятся повторные исследования воды, продолжается медконтроль состояния здоровья населения.
"Ванинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность)... В целях установления обстоятельств случившегося дается правовая оценка действиям уполномоченных лиц, ответственных за эксплуатацию систем водоснабжения", - сообщает следственное управление.
Ранее Роспотребнадзор региона сообщал, что проводится вакцинация населения, направленная на предотвращение распространения кишечных инфекций. Никакого запрета на проведение массовых мероприятий, ограничения на работу учреждений общественного питания, санитарно-карантинные посты на въездах в поселок не вводились. Угрозы жизни и здоровью населения нет. Были проведены выездное заседание комиссии по ЧС с участием районной администрации и санитарно-противоэпидемической комиссии администрации Ванинского района. Даны предложения по саночистке территории поселения, уборке несанкционированных свалок, дезинфекции территории, дератизации.
Прокуратурой Ванинского района была организована проверка, в ходе которой будет дана оценка деятельности ресурсоснабжающей организации и органов местного самоуправления при обеспечении населения питьевой водой.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Владельца кафе в Братске ограничили в свободе после массового отравления
30 апреля, 13:49
 
ПроисшествияВанинский районХабаровский крайРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала