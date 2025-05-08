https://ria.ru/20250508/delo-2015826648.html

В Хабаровском крае завели дело после отравления водопроводной водой

В Хабаровском крае завели дело после отравления водопроводной водой - РИА Новости, 08.05.2025

В Хабаровском крае завели дело после отравления водопроводной водой

После заражения кишечной инфекцией от употребления водопроводной воды в поселке Высокогорном Хабаровского края заведено дело о халатности, сообщает СУСК по... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:22:00+03:00

2025-05-08T17:22:00+03:00

2025-05-08T17:22:00+03:00

происшествия

ванинский район

хабаровский край

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998665917_0:277:3146:2048_1920x0_80_0_0_924d77205f31e053683c28ce094598ad.jpg

ХАБАРОВСК, 8 мая - РИА Новости. После заражения кишечной инфекцией от употребления водопроводной воды в поселке Высокогорном Хабаровского края заведено дело о халатности, сообщает СУСК по региону. Ранее прокуратура региона сообщала, что в поселке Высокогорный с 21 по 29 апреля за медицинской помощью обратились более 20 человек с симптомами ротовирусной инфекции, в том числе несовершеннолетние. Из них 12 человек были госпитализированы. По результатам эпидемиологического расследования, источником инфекции послужила водопроводная вода, сообщал Роспотребнадзор региона. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в поселке стабильная, уточняет ведомство. На водопроводе проведен полный комплекс дезинфекционных мероприятий, проводятся повторные исследования воды, продолжается медконтроль состояния здоровья населения. "Ванинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность)... В целях установления обстоятельств случившегося дается правовая оценка действиям уполномоченных лиц, ответственных за эксплуатацию систем водоснабжения", - сообщает следственное управление. Ранее Роспотребнадзор региона сообщал, что проводится вакцинация населения, направленная на предотвращение распространения кишечных инфекций. Никакого запрета на проведение массовых мероприятий, ограничения на работу учреждений общественного питания, санитарно-карантинные посты на въездах в поселок не вводились. Угрозы жизни и здоровью населения нет. Были проведены выездное заседание комиссии по ЧС с участием районной администрации и санитарно-противоэпидемической комиссии администрации Ванинского района. Даны предложения по саночистке территории поселения, уборке несанкционированных свалок, дезинфекции территории, дератизации. Прокуратурой Ванинского района была организована проверка, в ходе которой будет дана оценка деятельности ресурсоснабжающей организации и органов местного самоуправления при обеспечении населения питьевой водой.

https://ria.ru/20250430/kafe-2014344337.html

ванинский район

хабаровский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ванинский район, хабаровский край, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)