https://ria.ru/20250508/deeskalatsiya-2015861766.html

США призвали к немедленной деэскалации между Индией и Пакистаном

США призвали к немедленной деэскалации между Индией и Пакистаном - РИА Новости, 08.05.2025

США призвали к немедленной деэскалации между Индией и Пакистаном

Госсекретарь США Марко Рубио призвал к немедленной деэскалации между странами, выразил поддержку диалогу, сообщила представитель госдепа США Тэмми Брюс. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T20:03:00+03:00

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в мире

индия

пакистан

сша

шехбаз шариф

марко рубио

операция синдур в пакистане

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ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио призвал к немедленной деэскалации между странами, выразил поддержку диалогу, сообщила представитель госдепа США Тэмми Брюс. По ее словам, в четверг американский госсекретарь провел телефонные разговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром и пакистанским премьером Шехбазом Шарифом. "Госсекретарь подчеркнул необходимость немедленной деэскалации. Он выразил поддержку прямого диалога между Индией и Пакистаном со стороны США и призвал продолжать усилия по улучшению коммуникаций", – говорится в сообщении Брюс по итогам разговоров Рубио с пакистанской, и с индийской сторонами. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

https://ria.ru/20250508/obstrelakh-2015767275.html

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в мире, индия, пакистан, сша, шехбаз шариф, марко рубио, операция синдур в пакистане