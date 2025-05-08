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США призвали к немедленной деэскалации между Индией и Пакистаном - РИА Новости, 08.05.2025
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20:03 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/deeskalatsiya-2015861766.html
США призвали к немедленной деэскалации между Индией и Пакистаном
США призвали к немедленной деэскалации между Индией и Пакистаном - РИА Новости, 08.05.2025
США призвали к немедленной деэскалации между Индией и Пакистаном
Госсекретарь США Марко Рубио призвал к немедленной деэскалации между странами, выразил поддержку диалогу, сообщила представитель госдепа США Тэмми Брюс. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:03:00+03:00
2025-05-08T20:03:00+03:00
в мире
индия
пакистан
сша
шехбаз шариф
марко рубио
операция синдур в пакистане
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ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио призвал к немедленной деэскалации между странами, выразил поддержку диалогу, сообщила представитель госдепа США Тэмми Брюс. По ее словам, в четверг американский госсекретарь провел телефонные разговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром и пакистанским премьером Шехбазом Шарифом. "Госсекретарь подчеркнул необходимость немедленной деэскалации. Он выразил поддержку прямого диалога между Индией и Пакистаном со стороны США и призвал продолжать усилия по улучшению коммуникаций", – говорится в сообщении Брюс по итогам разговоров Рубио с пакистанской, и с индийской сторонами. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
https://ria.ru/20250508/obstrelakh-2015767275.html
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в мире, индия, пакистан, сша, шехбаз шариф, марко рубио, операция синдур в пакистане
В мире, Индия, Пакистан, США, Шехбаз Шариф, Марко Рубио, Операция Синдур в Пакистане
США призвали к немедленной деэскалации между Индией и Пакистаном

Госсекретарь США Рубио призвал к деэскалации между Индией и Пакистаном

© AP Photo / K.M. ChaudaryПоследствия индийского удара в Муридке, Пакистан
Последствия индийского удара в Муридке, Пакистан - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / K.M. Chaudary
Последствия индийского удара в Муридке, Пакистан
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ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио призвал к немедленной деэскалации между странами, выразил поддержку диалогу, сообщила представитель госдепа США Тэмми Брюс.
По ее словам, в четверг американский госсекретарь провел телефонные разговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром и пакистанским премьером Шехбазом Шарифом.
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"Госсекретарь подчеркнул необходимость немедленной деэскалации. Он выразил поддержку прямого диалога между Индией и Пакистаном со стороны США и призвал продолжать усилия по улучшению коммуникаций", – говорится в сообщении Брюс по итогам разговоров Рубио с пакистанской, и с индийской сторонами.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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В миреИндияПакистанСШАШехбаз ШарифМарко РубиоОперация Синдур в Пакистане
 
 
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