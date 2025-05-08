"Самый масштабный". СМИ сообщили, что произошло между Индией и Пакистаном
CNN: между Индией и Пакистаном произошел воздушный бой с участием 125 самолетов
Истребитель индийских ВВС Су-30МКИ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Между вооруженными силами Индии и Пакистана произошел воздушный бой с участием 125 самолетов, передает CNN.
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"По словам высокопоставленного источника в пакистанских службах безопасности, развязавшийся между истребителями Пакистана и Индии воздушный бой был самым масштабным и долгим в современной истории авиации, в ходе которого было сбито пять индийских самолетов", — говорится в материале.
В публикации указали, что сражение длилось больше часа, при этом самолеты не покидали воздушные пространства своих стран.
В ночь на 7 мая Минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.