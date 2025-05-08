https://ria.ru/20250508/cnn-2015772188.html

"Самый масштабный". СМИ сообщили, что произошло между Индией и Пакистаном

"Самый масштабный". СМИ сообщили, что произошло между Индией и Пакистаном - РИА Новости, 08.05.2025

"Самый масштабный". СМИ сообщили, что произошло между Индией и Пакистаном

Между вооруженными силами Индии и Пакистана произошел воздушный бой с участием 125 самолетов, передает CNN. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:52:00+03:00

2025-05-08T12:52:00+03:00

2025-05-08T15:15:00+03:00

в мире

пакистан

индия

кашмир

операция синдур в пакистане

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Между вооруженными силами Индии и Пакистана произошел воздушный бой с участием 125 самолетов, передает CNN."По словам высокопоставленного источника в пакистанских службах безопасности, развязавшийся между истребителями Пакистана и Индии воздушный бой был самым масштабным и долгим в современной истории авиации, в ходе которого было сбито пять индийских самолетов", — говорится в материале.В публикации указали, что сражение длилось больше часа, при этом самолеты не покидали воздушные пространства своих стран.В ночь на 7 мая Минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.

https://ria.ru/20250508/genkonsulstvo-2015771782.html

https://ria.ru/20250508/indiya-2015766132.html

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в мире, пакистан, индия, кашмир, операция синдур в пакистане