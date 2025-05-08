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"Самый масштабный". СМИ сообщили, что произошло между Индией и Пакистаном - РИА Новости, 08.05.2025
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12:52 08.05.2025 (обновлено: 15:15 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/cnn-2015772188.html
"Самый масштабный". СМИ сообщили, что произошло между Индией и Пакистаном
"Самый масштабный". СМИ сообщили, что произошло между Индией и Пакистаном - РИА Новости, 08.05.2025
"Самый масштабный". СМИ сообщили, что произошло между Индией и Пакистаном
Между вооруженными силами Индии и Пакистана произошел воздушный бой с участием 125 самолетов, передает CNN. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:52:00+03:00
2025-05-08T15:15:00+03:00
в мире
пакистан
индия
кашмир
операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Между вооруженными силами Индии и Пакистана произошел воздушный бой с участием 125 самолетов, передает CNN.&quot;По словам высокопоставленного источника в пакистанских службах безопасности, развязавшийся между истребителями Пакистана и Индии воздушный бой был самым масштабным и долгим в современной истории авиации, в ходе которого было сбито пять индийских самолетов&quot;, — говорится в материале.В публикации указали, что сражение длилось больше часа, при этом самолеты не покидали воздушные пространства своих стран.В ночь на 7 мая Минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
https://ria.ru/20250508/genkonsulstvo-2015771782.html
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в мире, пакистан, индия, кашмир, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане
"Самый масштабный". СМИ сообщили, что произошло между Индией и Пакистаном

CNN: между Индией и Пакистаном произошел воздушный бой с участием 125 самолетов

© Фото : страница ВВС Индии в TwitterИстребитель индийских ВВС Су-30МКИ
Истребитель индийских ВВС Су-30МКИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фото : страница ВВС Индии в Twitter
Истребитель индийских ВВС Су-30МКИ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Между вооруженными силами Индии и Пакистана произошел воздушный бой с участием 125 самолетов, передает CNN.
«

"По словам высокопоставленного источника в пакистанских службах безопасности, развязавшийся между истребителями Пакистана и Индии воздушный бой был самым масштабным и долгим в современной истории авиации, в ходе которого было сбито пять индийских самолетов", — говорится в материале.

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В публикации указали, что сражение длилось больше часа, при этом самолеты не покидали воздушные пространства своих стран.
В ночь на 7 мая Минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
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