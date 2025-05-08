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В Британии раскрыли причину плохих отношений с Россией
В Британии раскрыли причину плохих отношений с Россией - РИА Новости, 08.05.2025
В Британии раскрыли причину плохих отношений с Россией
Причина плохих отношений между Россией и Великобританией заключается в том, что британское руководство не действует в собственных национальных интересах, а... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T22:56:00+03:00
2025-05-08T22:56:00+03:00
2025-05-08T22:56:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Причина плохих отношений между Россией и Великобританией заключается в том, что британское руководство не действует в собственных национальных интересах, а также не понимает причин СВО на Украине, заявил британский журналист Джонни Миллер в соцсети X."После смерти королевы Елизаветы Путин написал очень доброе письмо королю Чарльзу. И Россия продолжает протягивать руку. Проблема в том, что британский истеблишмент не действует в британских интересах. Они все неправильно поняли про Украину", — пишет Миллер.Ранее в посольстве России в Лондоне заявили, что Великобритания не прекращает попытки дискредитировать решающую роль СССР в победе над фашизмом и исказить правду о Второй мировой войне.В посольстве подчеркнули, что Россия, напротив, никогда не забывает всех тех, кто внес вклад в общую Победу – представителей республик Советского Союза, а также союзников по антигитлеровской коалиции, в том числе британцев.Российские дипломаты заявили, что попытки воспользоваться памятной датой для разжигания в обществе милитаристской истерии с антироссийским контекстом не делают чести официальному Лондону. В посольстве также напомнили, что селективная трактовка исторических событий не доводит до добра.
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в мире, россия, великобритания, лондон
В мире, Россия, Великобритания, Лондон
В Британии раскрыли причину плохих отношений с Россией
Миллер: британская элита действует против интересов Лондона в отношениях с РФ