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"Русские блефуют": в Британии сделали неожиданное заявление
"Русские блефуют": в Британии сделали неожиданное заявление - РИА Новости, 08.05.2025
"Русские блефуют": в Британии сделали неожиданное заявление
Россия продемонстрировала полную несостоятельность НАТО, заявил бывший коммодор Королевского ВМФ Стив Джерми в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T02:47:00+03:00
2025-05-08T02:47:00+03:00
2025-05-08T02:59:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Россия продемонстрировала полную несостоятельность НАТО, заявил бывший коммодор Королевского ВМФ Стив Джерми в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Мы перешли красную линию, начав экспансию на Украину, и они (Россия. — Прим. ред.) продемонстрировали, что НАТО на самом деле является бумажным тигром", — признал он.По словам отставного военного, странам Запада стоило внимательно прислушиваться к предупреждениям со стороны России и учитывать ее интересы в области национальной безопасности."Люди говорили, что русские блефуют. Они никогда не блефовали. Они сделали именно то, о чем говорили", — констатировал Джерми.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.В начале мая американский журналист Такер Карлсон заявил, что США проиграли войну против России, которую вели американские военные, Госдепартамент и спецслужбы на Украине.По его мнению, несмотря на свое поражение, никто в США не заявит об этом открыто, а также не признает, что Вашингтон переоценил собственные силы.В Кремле не раз отмечали, что России никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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в мире, россия, украина, сша, такер карлсон, нато, государственный департамент сша
В мире, Россия, Украина, США, Такер Карлсон, НАТО, Государственный департамент США
"Русские блефуют": в Британии сделали неожиданное заявление
Аналитик Джерми: Россия продемонстрировала полную несостоятельность НАТО