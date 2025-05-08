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Россия и Китай будут помогать новым государствам БРИКС в интеграции - РИА Новости, 08.05.2025
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19:40 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/briks-2015858138.html
Россия и Китай будут помогать новым государствам БРИКС в интеграции
Россия и Китай будут помогать новым государствам БРИКС в интеграции - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай будут помогать новым государствам БРИКС в интеграции
РФ и КНР будут оказывать содействие новым государствам БРИКС в процессе гармоничной интеграции в механизмы сотрудничества объединения, говорится в совместном... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:40:00+03:00
2025-05-08T19:40:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. РФ и КНР будут оказывать содействие новым государствам БРИКС в процессе гармоничной интеграции в механизмы сотрудничества объединения, говорится в совместном заявлении двух стран. Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху опубликовано в четверг на сайте Кремля. "Стороны будут оказывать содействие новым государствам БРИКС в процессе гармоничной интеграции в механизмы сотрудничества объединения, продолжат способствовать повышению его международного авторитета и выстраиванию прочных связей с развивающимися странами, в том числе посредством вовлечения государств-партнеров в сотрудничество в рамках объединения и укрепления форматов "БРИКС плюс"/ "аутрич", - говорится в заявлении. Кроме того, Россия и Китай выразили готовность совместно с другими участниками БРИКС содействовать развитию стратегического сотрудничества в рамках объединения по всем трем направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные контакты. Также стороны договорились вносить вклад в наращивание взаимодействия в формате БРИКС в сферах торговли, финансов, добычи полезных ископаемых, цифровой экономики, общественного здравоохранения, технологий и инноваций, искусственного интеллекта, взаимосвязанности и государственного управления, содействовать выработке общих подходов и сотрудничеству по использованию национальных валют, а также по реформе мировой валютно-финансовой системы, устойчивому развитию, продовольственной и энергетической безопасности, адаптации к последствиям изменения климата, углеродному регулированию и другим вопросам.
https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html
https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html
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россия, китай, брикс, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, Китай, БРИКС, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия и Китай будут помогать новым государствам БРИКС в интеграции

РФ и КНР будут помогать новым странам БРИКС в интеграции в механизмы объединения

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. РФ и КНР будут оказывать содействие новым государствам БРИКС в процессе гармоничной интеграции в механизмы сотрудничества объединения, говорится в совместном заявлении двух стран.
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху опубликовано в четверг на сайте Кремля.
Церемония обмена подписанными документами и заявления для СМИ по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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Вчера, 14:16
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"Стороны будут оказывать содействие новым государствам БРИКС в процессе гармоничной интеграции в механизмы сотрудничества объединения, продолжат способствовать повышению его международного авторитета и выстраиванию прочных связей с развивающимися странами, в том числе посредством вовлечения государств-партнеров в сотрудничество в рамках объединения и укрепления форматов "БРИКС плюс"/ "аутрич", - говорится в заявлении.
Кроме того, Россия и Китай выразили готовность совместно с другими участниками БРИКС содействовать развитию стратегического сотрудничества в рамках объединения по всем трем направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные контакты.
Также стороны договорились вносить вклад в наращивание взаимодействия в формате БРИКС в сферах торговли, финансов, добычи полезных ископаемых, цифровой экономики, общественного здравоохранения, технологий и инноваций, искусственного интеллекта, взаимосвязанности и государственного управления, содействовать выработке общих подходов и сотрудничеству по использованию национальных валют, а также по реформе мировой валютно-финансовой системы, устойчивому развитию, продовольственной и энергетической безопасности, адаптации к последствиям изменения климата, углеродному регулированию и другим вопросам.
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