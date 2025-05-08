Россия и Китай будут помогать новым государствам БРИКС в интеграции
РФ и КНР будут помогать новым странам БРИКС в интеграции в механизмы объединения
Логотип саммита БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. РФ и КНР будут оказывать содействие новым государствам БРИКС в процессе гармоничной интеграции в механизмы сотрудничества объединения, говорится в совместном заявлении двух стран.
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"Стороны будут оказывать содействие новым государствам БРИКС в процессе гармоничной интеграции в механизмы сотрудничества объединения, продолжат способствовать повышению его международного авторитета и выстраиванию прочных связей с развивающимися странами, в том числе посредством вовлечения государств-партнеров в сотрудничество в рамках объединения и укрепления форматов "БРИКС плюс"/ "аутрич", - говорится в заявлении.
Кроме того, Россия и Китай выразили готовность совместно с другими участниками БРИКС содействовать развитию стратегического сотрудничества в рамках объединения по всем трем направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные контакты.
Также стороны договорились вносить вклад в наращивание взаимодействия в формате БРИКС в сферах торговли, финансов, добычи полезных ископаемых, цифровой экономики, общественного здравоохранения, технологий и инноваций, искусственного интеллекта, взаимосвязанности и государственного управления, содействовать выработке общих подходов и сотрудничеству по использованию национальных валют, а также по реформе мировой валютно-финансовой системы, устойчивому развитию, продовольственной и энергетической безопасности, адаптации к последствиям изменения климата, углеродному регулированию и другим вопросам.