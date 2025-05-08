https://ria.ru/20250508/briks-2015858138.html

Россия и Китай будут помогать новым государствам БРИКС в интеграции

Россия и Китай будут помогать новым государствам БРИКС в интеграции - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай будут помогать новым государствам БРИКС в интеграции

РФ и КНР будут оказывать содействие новым государствам БРИКС в процессе гармоничной интеграции в механизмы сотрудничества объединения, говорится в совместном... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T19:40:00+03:00

2025-05-08T19:40:00+03:00

2025-05-08T19:40:00+03:00

россия

китай

брикс

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891476985_0:217:3082:1951_1920x0_80_0_0_fe5a34462f66440361dbd58606bbb7c1.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. РФ и КНР будут оказывать содействие новым государствам БРИКС в процессе гармоничной интеграции в механизмы сотрудничества объединения, говорится в совместном заявлении двух стран. Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху опубликовано в четверг на сайте Кремля. "Стороны будут оказывать содействие новым государствам БРИКС в процессе гармоничной интеграции в механизмы сотрудничества объединения, продолжат способствовать повышению его международного авторитета и выстраиванию прочных связей с развивающимися странами, в том числе посредством вовлечения государств-партнеров в сотрудничество в рамках объединения и укрепления форматов "БРИКС плюс"/ "аутрич", - говорится в заявлении. Кроме того, Россия и Китай выразили готовность совместно с другими участниками БРИКС содействовать развитию стратегического сотрудничества в рамках объединения по всем трем направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные контакты. Также стороны договорились вносить вклад в наращивание взаимодействия в формате БРИКС в сферах торговли, финансов, добычи полезных ископаемых, цифровой экономики, общественного здравоохранения, технологий и инноваций, искусственного интеллекта, взаимосвязанности и государственного управления, содействовать выработке общих подходов и сотрудничеству по использованию национальных валют, а также по реформе мировой валютно-финансовой системы, устойчивому развитию, продовольственной и энергетической безопасности, адаптации к последствиям изменения климата, углеродному регулированию и другим вопросам.

https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, брикс, 80-летие победы в великой отечественной войне