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Опыт контрразведки времен ВОВ помог ФСБ после начала СВО, заявил Бортников - РИА Новости, 08.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:28 08.05.2025 (обновлено: 14:17 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/bortnikov-2015779444.html
Опыт контрразведки времен ВОВ помог ФСБ после начала СВО, заявил Бортников
Опыт контрразведки времен ВОВ помог ФСБ после начала СВО, заявил Бортников - РИА Новости, 08.05.2025
Опыт контрразведки времен ВОВ помог ФСБ после начала СВО, заявил Бортников
Богатый опыт, полученный советскими контрразведчиками в Великой Отечественной войны, помог Федеральной службе безопасности России усовершенствовать тактику... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:28:00+03:00
2025-05-08T14:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
россия
донбасс
ссср
александр бортников
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Богатый опыт, полученный советскими контрразведчиками в Великой Отечественной войны, помог Федеральной службе безопасности России усовершенствовать тактику борьбы с предателями после начала специальной военной операции, заявил директор ФСБ Александр Бортников."Основываясь на практическом опыте деятельности контрразведчиков во время Великой Отечественной войны, после начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса были усовершенствованы законодательство Российской Федерации и тактика борьбы с "предателями", - написал Бортников в статье для сборника статей членов Совета безопасности РФ к 80-летию Великой Победы.В частности, в 2022 году Уголовный кодекс РФ был дополнен поправками, криминализирующими такие деяния, как переход на сторону противника, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, а также передача, собирание, похищение или хранение в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации, совершенные в условиях вооруженного конфликта, отметил Бортников.В своей статье Бортников подробно описал, как органы государственной безопасности СССР помогали приближать Победу, в том числе борясь с изменниками родины."Поиск оптимальных путей решения современных проблем должен всегда вестись с учетом накопленного исторического опыта наших предшественников, причем необходимо учитывать как его положительные аспекты, так и негативные примеры, чтобы исключить возможность их повторения в будущем", - подчеркнул Бортников.Как отметил Бортников, операции органов государственной безопасности СССР по борьбе с изменниками родины в годы Великой Отечественной войны "способствовали укреплению морально-психологического состояния личного состава действующей армии, повышению боевой готовности частей и соединений советских войск".В рамках торжеств, посвященных 80-летию Великой Победы, в России с благодарностью вспомнят героев отечественных спецслужб, которые внесли поистине неоценимый вклад в разгром нацизма и их пособников, предателей, коллаборационистов всех мастей, заявил президент России Владимир Путин, выступая в нынешнем году на расширенном заседании коллегии ФСБ. Современная история также знает множество примеров подлинной доблести и самопожертвования сотрудников отечественных спецслужб, говорил Путин.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия, донбасс, ссср, александр бортников, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Россия, Донбасс, СССР, Александр Бортников, Владимир Путин
Опыт контрразведки времен ВОВ помог ФСБ после начала СВО, заявил Бортников

Бортников: опыт времен ВОВ помог ФСБ в борьбе с предателями после начала СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор ФСБ Александр Бортников
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор ФСБ Александр Бортников . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Богатый опыт, полученный советскими контрразведчиками в Великой Отечественной войны, помог Федеральной службе безопасности России усовершенствовать тактику борьбы с предателями после начала специальной военной операции, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
"Основываясь на практическом опыте деятельности контрразведчиков во время Великой Отечественной войны, после начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса были усовершенствованы законодательство Российской Федерации и тактика борьбы с "предателями", - написал Бортников в статье для сборника статей членов Совета безопасности РФ к 80-летию Великой Победы.
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В частности, в 2022 году Уголовный кодекс РФ был дополнен поправками, криминализирующими такие деяния, как переход на сторону противника, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, а также передача, собирание, похищение или хранение в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации, совершенные в условиях вооруженного конфликта, отметил Бортников.
В своей статье Бортников подробно описал, как органы государственной безопасности СССР помогали приближать Победу, в том числе борясь с изменниками родины.
"Поиск оптимальных путей решения современных проблем должен всегда вестись с учетом накопленного исторического опыта наших предшественников, причем необходимо учитывать как его положительные аспекты, так и негативные примеры, чтобы исключить возможность их повторения в будущем", - подчеркнул Бортников.
Как отметил Бортников, операции органов государственной безопасности СССР по борьбе с изменниками родины в годы Великой Отечественной войны "способствовали укреплению морально-психологического состояния личного состава действующей армии, повышению боевой готовности частей и соединений советских войск".
В рамках торжеств, посвященных 80-летию Великой Победы, в России с благодарностью вспомнят героев отечественных спецслужб, которые внесли поистине неоценимый вклад в разгром нацизма и их пособников, предателей, коллаборационистов всех мастей, заявил президент России Владимир Путин, выступая в нынешнем году на расширенном заседании коллегии ФСБ. Современная история также знает множество примеров подлинной доблести и самопожертвования сотрудников отечественных спецслужб, говорил Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьРоссияДонбассСССРАлександр БортниковВладимир Путин
 
 
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