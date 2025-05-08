https://ria.ru/20250508/boets-2015727664.html
Боец СВО рассказал о подвиге прадеда в Великую Отечественную войну
Боец СВО рассказал о подвиге прадеда в Великую Отечественную войну - РИА Новости, 08.05.2025
Боец СВО рассказал о подвиге прадеда в Великую Отечественную войну
Замкомбата по военно-политической работе 2-го стрелкового батальона 110-й ОМСБ 51-й армии с позывным "Самара" рассказал РИА Новости, как его прадед во время... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T06:19:00+03:00
2025-05-08T06:19:00+03:00
2025-05-08T06:19:00+03:00
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Замкомбата по военно-политической работе 2-го стрелкового батальона 110-й ОМСБ 51-й армии с позывным "Самара" рассказал РИА Новости, как его прадед во время Великой Отечественной войны героически доставил орудие под огнем на "полуторке". Прадед бойца, Иван Конюхов, родился 13 ноября 1909 года в Запорожской области. Во время Великой Отечественной служил в артиллерийском полку водителем легендарной "полуторки" - грузовика ГАЗ-АА. "Постоянно перевозка боекомплекта, перевозка орудий... В какой-то момент так вышло, что часть двигалась, двигалась, и вот, мол, отдых. Все водители - они что делают, когда есть свободное время? Они реабилитируют свою технику. В какой-то момент противник предпринял попытку пойти в наступление, и необходима была помощь артиллерии, чтобы предотвратить. Так уж вышло, что только у моего деда была машина на ходу, и поэтому первое орудие повез он", - рассказал "Самара". Однако нацисты подбили орудие, которое привез Конюхов, и следующие два тоже. Закрепиться и вести огонь по наступающим фашистам удалось только четвертому орудию - для этого Конюхову пришлось четыре раза совершать опасный рейс. "Три пушки было уничтожено, четвертую он привез, только четвертая смогла закрепиться и вести продолжительный огонь, чтобы, по всей видимости, остановить противника и поддержать свою пехоту", - рассказал "Самара". Прадеда давно нет в живых, но его потомок, боец СВО рассказал, что мечтает когда-нибудь оказаться на параде Победы в Москве и лично пожать руку тем немногим ветеранам, кто еще остается в строю.
https://ria.ru/20250507/izrail-2015712174.html
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запорожская область, москва, группа газ, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Запорожская область, Москва, Группа ГАЗ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Боец СВО рассказал о подвиге прадеда в Великую Отечественную войну
Боец СВО рассказал, как его прадед в ВОВ доставил орудие под огнем
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Замкомбата по военно-политической работе 2-го стрелкового батальона 110-й ОМСБ 51-й армии с позывным "Самара" рассказал РИА Новости, как его прадед во время Великой Отечественной войны героически доставил орудие под огнем на "полуторке".
Прадед бойца, Иван Конюхов, родился 13 ноября 1909 года в Запорожской области
. Во время Великой Отечественной служил в артиллерийском полку водителем легендарной "полуторки" - грузовика ГАЗ
-АА.
"Постоянно перевозка боекомплекта, перевозка орудий... В какой-то момент так вышло, что часть двигалась, двигалась, и вот, мол, отдых. Все водители - они что делают, когда есть свободное время? Они реабилитируют свою технику. В какой-то момент противник предпринял попытку пойти в наступление, и необходима была помощь артиллерии, чтобы предотвратить. Так уж вышло, что только у моего деда была машина на ходу, и поэтому первое орудие повез он", - рассказал "Самара".
Однако нацисты подбили орудие, которое привез Конюхов, и следующие два тоже. Закрепиться и вести огонь по наступающим фашистам удалось только четвертому орудию - для этого Конюхову пришлось четыре раза совершать опасный рейс.
"Три пушки было уничтожено, четвертую он привез, только четвертая смогла закрепиться и вести продолжительный огонь, чтобы, по всей видимости, остановить противника и поддержать свою пехоту", - рассказал "Самара".
Прадеда давно нет в живых, но его потомок, боец СВО рассказал, что мечтает когда-нибудь оказаться на параде Победы в Москве
и лично пожать руку тем немногим ветеранам, кто еще остается в строю.