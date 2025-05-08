https://ria.ru/20250508/big-2015880352.html
Председатель президиума Боснии и Герцеговины прибыла в Москву
Председатель президиума Боснии и Герцеговины прибыла в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
Председатель президиума Боснии и Герцеговины прибыла в Москву
Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович прибыла в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T21:51:00+03:00
2025-05-08T21:51:00+03:00
2025-05-08T21:57:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
босния и герцеговина
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015534788_0:215:3258:2048_1920x0_80_0_0_1ec66c7dc43c06fc0bc67fbb6575736e.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович прибыла в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.Ожидается, что она посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.
https://ria.ru/20250508/tost-2015865498.html
москва
босния и герцеговина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015534788_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_35d64b15aeacf134b56c548c9f67b429.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, босния и герцеговина, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Босния и Герцеговина, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Председатель президиума Боснии и Герцеговины прибыла в Москву
Председатель президиума БиГ прибыла в Москву на празднование 80-летия Победы