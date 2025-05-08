https://ria.ru/20250508/big-2015880352.html

Председатель президиума Боснии и Герцеговины прибыла в Москву

Председатель президиума Боснии и Герцеговины прибыла в Москву - РИА Новости, 08.05.2025

Председатель президиума Боснии и Герцеговины прибыла в Москву

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович прибыла в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T21:51:00+03:00

2025-05-08T21:51:00+03:00

2025-05-08T21:57:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

босния и герцеговина

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович прибыла в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.Ожидается, что она посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.

https://ria.ru/20250508/tost-2015865498.html

москва

босния и герцеговина

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, босния и герцеговина, 80-летие победы в великой отечественной войне