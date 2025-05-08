https://ria.ru/20250508/bespilotniki-2015730614.html

В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА

В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.05.2025

В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотниками объявлена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своём Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T07:49:00+03:00

2025-05-08T07:49:00+03:00

2025-05-08T07:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

оренбургская область

евгений солнцев

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УФА, 8 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотниками объявлена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своём Telegram-канале. "Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!", - написал он. Ранее в ночь на четверг в области также была объявлена опасность атаки беспилотниками.

https://ria.ru/20250508/opasnost-2015729795.html

оренбургская область

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происшествия, оренбургская область, евгений солнцев