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В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА
В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.05.2025
В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотниками объявлена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своём Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T07:49:00+03:00
2025-05-08T07:49:00+03:00
2025-05-08T07:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
оренбургская область
евгений солнцев
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УФА, 8 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотниками объявлена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своём Telegram-канале. "Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!", - написал он. Ранее в ночь на четверг в области также была объявлена опасность атаки беспилотниками.
https://ria.ru/20250508/opasnost-2015729795.html
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происшествия, оренбургская область, евгений солнцев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Оренбургская область, Евгений Солнцев
В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА
Солнцев: в Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА