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В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА
В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.05.2025
В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА
Красный уровень угрозы атаки БПЛА отменен на территории Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T05:42:00+03:00
2025-05-08T05:42:00+03:00
2025-05-08T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Красный уровень угрозы атаки БПЛА отменен на территории Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. "Отбой красного уровня "угроза атаки БПЛА" по Липецкой области", - говорится в Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что в регионе сохраняется желтый уровень "воздушная опасность". Красный уровень угрозы атаки БПЛА был введен на всей территории Липецкой области в 3.57 мск и продлился 1 час 35 минут.
https://ria.ru/20250508/opasnost-2015725298.html
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липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА