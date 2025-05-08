https://ria.ru/20250508/belorussija-2015780583.html

Белоруссия не планирует входить в состав других стран, заявил Лукашенко

Белоруссия не планирует входить в состав других стран, заявил Лукашенко - РИА Новости, 08.05.2025

Белоруссия не планирует входить в состав других стран, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика не планирует входить в состав других государств. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T13:35:00+03:00

2025-05-08T13:35:00+03:00

2025-05-08T13:36:00+03:00

в мире

технологии

белоруссия

минск

россия

александр лукашенко

белорусская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49789/65/497896579_0:141:3054:1859_1920x0_80_0_0_5c043fc0b4fe3e55549b9662481b550b.jpg

МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика не планирует входить в состав других государств. "Мы учимся самым передовым технологиям. Только так можно развиваться, переступив через одну, а может, две ступени развития. В этом смысл всей нашей жизни. Если не будем ориентироваться на будущее, если не будем создавать объекты будущего, мы будем постоянно уязвимы, постоянно нас будут в спину толкать, и будете на кухне шушукаться: "В какой состав мы войдем завтра? В какую страну, внутрь, войдем?" Мы никуда не собираемся входить, мы всегда будем стоять рядом, но, чтобы стоять рядом, мы должны быть интересны тем, кто с нами рядом", - сказал Лукашенко в четверг на открытии Международного выставочного центра в Минске. Трансляцию церемонии вел телеканал "Первый информационный". Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия должна осваивать современные технологии, должна уметь создавать современные объекты. "И в этом замысел этого очередного творения", - отметил президент, говоря о выставочном центре. Лукашенко привел в пример сотрудничество с Россией по строительству Белорусской АЭС, напомнив, что настаивал на широком привлечении белорусских компаний в проект по строительству станции, чтобы научиться создавать подобные объекты. Президент отметил, что теперь белорусских специалистов приглашают для участия в проектах строительства станций в третьих странах. "Сегодня нас зовут Венгрию, где россияне строят (АЭС – ред.), в Египет, Турцию, в другие страны, чтобы мы им помогли построить, потому что мы (строим – ред.) качественно. Да, мы реактор не будем стремиться создавать... Россияне сделают этот реактор. Все остальное мы должны делать, и мы научились", - сказал президент.

https://ria.ru/20250429/putin-2014156120.html

https://ria.ru/20250507/lukashenko-2015537779.html

белоруссия

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, белоруссия, минск, россия, александр лукашенко, белорусская аэс