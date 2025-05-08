Белоруссия не планирует входить в состав других стран, заявил Лукашенко
Лукашенко: Белоруссия не планирует входить в состав других государств
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика не планирует входить в состав других государств.
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"Мы учимся самым передовым технологиям. Только так можно развиваться, переступив через одну, а может, две ступени развития. В этом смысл всей нашей жизни. Если не будем ориентироваться на будущее, если не будем создавать объекты будущего, мы будем постоянно уязвимы, постоянно нас будут в спину толкать, и будете на кухне шушукаться: "В какой состав мы войдем завтра? В какую страну, внутрь, войдем?" Мы никуда не собираемся входить, мы всегда будем стоять рядом, но, чтобы стоять рядом, мы должны быть интересны тем, кто с нами рядом", - сказал Лукашенко в четверг на открытии Международного выставочного центра в Минске. Трансляцию церемонии вел телеканал "Первый информационный".
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия должна осваивать современные технологии, должна уметь создавать современные объекты. "И в этом замысел этого очередного творения", - отметил президент, говоря о выставочном центре.
Лукашенко привел в пример сотрудничество с Россией по строительству Белорусской АЭС, напомнив, что настаивал на широком привлечении белорусских компаний в проект по строительству станции, чтобы научиться создавать подобные объекты.
Президент отметил, что теперь белорусских специалистов приглашают для участия в проектах строительства станций в третьих странах. "Сегодня нас зовут Венгрию, где россияне строят (АЭС – ред.), в Египет, Турцию, в другие страны, чтобы мы им помогли построить, потому что мы (строим – ред.) качественно. Да, мы реактор не будем стремиться создавать... Россияне сделают этот реактор. Все остальное мы должны делать, и мы научились", - сказал президент.