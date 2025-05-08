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Белоруссия не планирует входить в состав других стран, заявил Лукашенко - РИА Новости, 08.05.2025
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13:35 08.05.2025 (обновлено: 13:36 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/belorussija-2015780583.html
Белоруссия не планирует входить в состав других стран, заявил Лукашенко
Белоруссия не планирует входить в состав других стран, заявил Лукашенко - РИА Новости, 08.05.2025
Белоруссия не планирует входить в состав других стран, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика не планирует входить в состав других государств. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:35:00+03:00
2025-05-08T13:36:00+03:00
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МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика не планирует входить в состав других государств. "Мы учимся самым передовым технологиям. Только так можно развиваться, переступив через одну, а может, две ступени развития. В этом смысл всей нашей жизни. Если не будем ориентироваться на будущее, если не будем создавать объекты будущего, мы будем постоянно уязвимы, постоянно нас будут в спину толкать, и будете на кухне шушукаться: "В какой состав мы войдем завтра? В какую страну, внутрь, войдем?" Мы никуда не собираемся входить, мы всегда будем стоять рядом, но, чтобы стоять рядом, мы должны быть интересны тем, кто с нами рядом", - сказал Лукашенко в четверг на открытии Международного выставочного центра в Минске. Трансляцию церемонии вел телеканал "Первый информационный". Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия должна осваивать современные технологии, должна уметь создавать современные объекты. "И в этом замысел этого очередного творения", - отметил президент, говоря о выставочном центре. Лукашенко привел в пример сотрудничество с Россией по строительству Белорусской АЭС, напомнив, что настаивал на широком привлечении белорусских компаний в проект по строительству станции, чтобы научиться создавать подобные объекты. Президент отметил, что теперь белорусских специалистов приглашают для участия в проектах строительства станций в третьих странах. "Сегодня нас зовут Венгрию, где россияне строят (АЭС – ред.), в Египет, Турцию, в другие страны, чтобы мы им помогли построить, потому что мы (строим – ред.) качественно. Да, мы реактор не будем стремиться создавать... Россияне сделают этот реактор. Все остальное мы должны делать, и мы научились", - сказал президент.
https://ria.ru/20250429/putin-2014156120.html
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в мире, технологии, белоруссия, минск, россия, александр лукашенко, белорусская аэс
В мире, Технологии, Белоруссия, Минск, Россия, Александр Лукашенко, Белорусская АЭС
Белоруссия не планирует входить в состав других стран, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия не планирует входить в состав других государств

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика не планирует входить в состав других государств.
Встреча Путина и Лукашенко в Волгограде - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в Волгограде
29 апреля, 17:55
"Мы учимся самым передовым технологиям. Только так можно развиваться, переступив через одну, а может, две ступени развития. В этом смысл всей нашей жизни. Если не будем ориентироваться на будущее, если не будем создавать объекты будущего, мы будем постоянно уязвимы, постоянно нас будут в спину толкать, и будете на кухне шушукаться: "В какой состав мы войдем завтра? В какую страну, внутрь, войдем?" Мы никуда не собираемся входить, мы всегда будем стоять рядом, но, чтобы стоять рядом, мы должны быть интересны тем, кто с нами рядом", - сказал Лукашенко в четверг на открытии Международного выставочного центра в Минске. Трансляцию церемонии вел телеканал "Первый информационный".
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия должна осваивать современные технологии, должна уметь создавать современные объекты. "И в этом замысел этого очередного творения", - отметил президент, говоря о выставочном центре.
Лукашенко привел в пример сотрудничество с Россией по строительству Белорусской АЭС, напомнив, что настаивал на широком привлечении белорусских компаний в проект по строительству станции, чтобы научиться создавать подобные объекты.
Президент отметил, что теперь белорусских специалистов приглашают для участия в проектах строительства станций в третьих странах. "Сегодня нас зовут Венгрию, где россияне строят (АЭС – ред.), в Египет, Турцию, в другие страны, чтобы мы им помогли построить, потому что мы (строим – ред.) качественно. Да, мы реактор не будем стремиться создавать... Россияне сделают этот реактор. Все остальное мы должны делать, и мы научились", - сказал президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии
7 мая, 14:09
 
В миреТехнологииБелоруссияМинскРоссияАлександр ЛукашенкоБелорусская АЭС
 
 
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