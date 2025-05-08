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Посол России в Ираке рассказал о праздновании Дня Победы в Багдаде - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
00:58 08.05.2025 (обновлено: 00:59 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/bagdad-2015715844.html
Посол России в Ираке рассказал о праздновании Дня Победы в Багдаде
Посол России в Ираке рассказал о праздновании Дня Победы в Багдаде - РИА Новости, 08.05.2025
Посол России в Ираке рассказал о праздновании Дня Победы в Багдаде
Организованное посольством России в Багдаде празднование 80-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне прошло в присутствии местных политиков и... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T00:58:00+03:00
2025-05-08T00:59:00+03:00
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БАГДАД, 8 мая - РИА Новости. Организованное посольством России в Багдаде празднование 80-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне прошло в присутствии местных политиков и общественности, сообщил РИА Новости посол РФ в Ираке Эльбрус Кутрашев. "Мы отметили День Великой Победы в Багдаде 7 мая, поскольку 9 мая приходится в Ираке на пятницу, которая является выходным. Мы отметили этот день в присутствии большого числа местных политиков и общественности", - сказал посол. В свою очередь, советник посольства РФ в Ираке Станислав Маркин поблагодарил иракские власти за участие в организации специальной выставки, посвященной Дню Победы. "Мы отмечаем День великой Победы и провели специальную выставку по этому случаю по теме Победы, на ней представлено около 14 фотографий. Я выражаю благодарность нашим иракским друзьям за участие в организации выставки, которая впервые проводится в Ираке", - сказал Маркин РИА Новости. "Это священный праздник, более важный, чем все другие официальные и неофициальные праздники, потому что Великая Отечественная война не была обычной войной. Мы назвали ее патриотической, потому что она была для того, чтобы спасти советский народ от попытки нацистов уничтожить его. Наши предки победили и спасли не только нас, но и все человечество, потому что планы нацистов были очень опасны", - добавил Кутрашев.
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в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне, багдад (город), ирак
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Багдад (город), Ирак
Посол России в Ираке рассказал о праздновании Дня Победы в Багдаде

Посол Кутрашев: в Багдаде отметили День Победы в присутствии местных политиков

© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид на Багдад. Архивное фото
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БАГДАД, 8 мая - РИА Новости. Организованное посольством России в Багдаде празднование 80-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне прошло в присутствии местных политиков и общественности, сообщил РИА Новости посол РФ в Ираке Эльбрус Кутрашев.
"Мы отметили День Великой Победы в Багдаде 7 мая, поскольку 9 мая приходится в Ираке на пятницу, которая является выходным. Мы отметили этот день в присутствии большого числа местных политиков и общественности", - сказал посол.
В свою очередь, советник посольства РФ в Ираке Станислав Маркин поблагодарил иракские власти за участие в организации специальной выставки, посвященной Дню Победы. "Мы отмечаем День великой Победы и провели специальную выставку по этому случаю по теме Победы, на ней представлено около 14 фотографий. Я выражаю благодарность нашим иракским друзьям за участие в организации выставки, которая впервые проводится в Ираке", - сказал Маркин РИА Новости.
"Это священный праздник, более важный, чем все другие официальные и неофициальные праздники, потому что Великая Отечественная война не была обычной войной. Мы назвали ее патриотической, потому что она была для того, чтобы спасти советский народ от попытки нацистов уничтожить его. Наши предки победили и спасли не только нас, но и все человечество, потому что планы нацистов были очень опасны", - добавил Кутрашев.
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