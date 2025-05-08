https://ria.ru/20250508/ataka-2015883898.html

При атаке украинского дрона на курское село пострадала женщина

При атаке украинского дрона на курское село пострадала женщина - РИА Новости, 08.05.2025

При атаке украинского дрона на курское село пострадала женщина

Женщина пострадала из-за атаки украинского беспилотника на курское село Будки, у нее открылось сильное кровотечение, сообщил врио губернатора Александр... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T22:30:00+03:00

2025-05-08T22:30:00+03:00

2025-05-08T22:31:00+03:00

глушковский район

курская область

александр хинштейн

украина

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Женщина пострадала из-за атаки украинского беспилотника на курское село Будки, у нее открылось сильное кровотечение, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Сегодня вечером вражеский беспилотник атаковал село Будки Глушковского района. В результате удара ранена 58-летняя женщина. В результате атаки ей посекло ноги, открылось сильное кровотечение. На месте раненой оказывают первую медицинскую помощь. Как только позволит обстановка, женщину доставят в больницу", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html

глушковский район

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

глушковский район, курская область, александр хинштейн, украина, вооруженные силы украины, происшествия