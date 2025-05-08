https://ria.ru/20250508/ataka-2015883898.html
При атаке украинского дрона на курское село пострадала женщина
При атаке украинского дрона на курское село пострадала женщина - РИА Новости, 08.05.2025
При атаке украинского дрона на курское село пострадала женщина
Женщина пострадала из-за атаки украинского беспилотника на курское село Будки, у нее открылось сильное кровотечение, сообщил врио губернатора Александр... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T22:30:00+03:00
2025-05-08T22:30:00+03:00
2025-05-08T22:31:00+03:00
глушковский район
курская область
александр хинштейн
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Женщина пострадала из-за атаки украинского беспилотника на курское село Будки, у нее открылось сильное кровотечение, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Сегодня вечером вражеский беспилотник атаковал село Будки Глушковского района. В результате удара ранена 58-летняя женщина. В результате атаки ей посекло ноги, открылось сильное кровотечение. На месте раненой оказывают первую медицинскую помощь. Как только позволит обстановка, женщину доставят в больницу", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глушковский район, курская область, александр хинштейн, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Глушковский район, Курская область, Александр Хинштейн, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При атаке украинского дрона на курское село пострадала женщина
Хинштейн: БПЛА атаковал село Будки Глушковского района, ранена 58-летняя женщина