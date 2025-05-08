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При атаке украинского дрона на курское село пострадала женщина - РИА Новости, 08.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:30 08.05.2025 (обновлено: 22:31 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/ataka-2015883898.html
При атаке украинского дрона на курское село пострадала женщина
При атаке украинского дрона на курское село пострадала женщина - РИА Новости, 08.05.2025
При атаке украинского дрона на курское село пострадала женщина
Женщина пострадала из-за атаки украинского беспилотника на курское село Будки, у нее открылось сильное кровотечение, сообщил врио губернатора Александр... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T22:30:00+03:00
2025-05-08T22:31:00+03:00
глушковский район
курская область
александр хинштейн
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Женщина пострадала из-за атаки украинского беспилотника на курское село Будки, у нее открылось сильное кровотечение, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Сегодня вечером вражеский беспилотник атаковал село Будки Глушковского района. В результате удара ранена 58-летняя женщина. В результате атаки ей посекло ноги, открылось сильное кровотечение. На месте раненой оказывают первую медицинскую помощь. Как только позволит обстановка, женщину доставят в больницу", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html
глушковский район
курская область
украина
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глушковский район, курская область, александр хинштейн, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Глушковский район, Курская область, Александр Хинштейн, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При атаке украинского дрона на курское село пострадала женщина

Хинштейн: БПЛА атаковал село Будки Глушковского района, ранена 58-летняя женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Женщина пострадала из-за атаки украинского беспилотника на курское село Будки, у нее открылось сильное кровотечение, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
«
"Сегодня вечером вражеский беспилотник атаковал село Будки Глушковского района. В результате удара ранена 58-летняя женщина. В результате атаки ей посекло ноги, открылось сильное кровотечение. На месте раненой оказывают первую медицинскую помощь. Как только позволит обстановка, женщину доставят в больницу", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеГлушковский районКурская областьАлександр ХинштейнУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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