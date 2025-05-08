https://ria.ru/20250508/ataka-2015850269.html

ВСУ атаковали дронами-камикадзе брянское село, ранен мирный житель

ВСУ атаковали дронами-камикадзе брянское село, ранен мирный житель - РИА Новости, 08.05.2025

ВСУ атаковали дронами-камикадзе брянское село, ранен мирный житель

ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки в Брянской области, ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T19:11:00+03:00

2025-05-08T19:11:00+03:00

2025-05-08T19:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

украина

александр богомаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_245:0:3077:1593_1920x0_80_0_0_af6413039e339b3ec96b795bc5e6ec2e.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки в Брянской области, ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз."ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате целенаправленного удара по гражданскому автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель. Сотрудник Понуровской сельской администрации выехал к жителям после атаки украинских дронов. Во время поездки его автомобиль был атакован вражеским дроном. В результате нанесенного удара мужчина получил минно-взрывные травмы", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Богомаз отметил, что пострадавший в настоящее время доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html

брянская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брянская область, вооруженные силы украины, украина, александр богомаз