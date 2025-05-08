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ВСУ атаковали дронами-камикадзе брянское село, ранен мирный житель - РИА Новости, 08.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:11 08.05.2025 (обновлено: 19:48 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/ataka-2015850269.html
ВСУ атаковали дронами-камикадзе брянское село, ранен мирный житель
ВСУ атаковали дронами-камикадзе брянское село, ранен мирный житель - РИА Новости, 08.05.2025
ВСУ атаковали дронами-камикадзе брянское село, ранен мирный житель
ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки в Брянской области, ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:11:00+03:00
2025-05-08T19:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
украина
александр богомаз
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки в Брянской области, ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз."ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате целенаправленного удара по гражданскому автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель. Сотрудник Понуровской сельской администрации выехал к жителям после атаки украинских дронов. Во время поездки его автомобиль был атакован вражеским дроном. В результате нанесенного удара мужчина получил минно-взрывные травмы", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Богомаз отметил, что пострадавший в настоящее время доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html
брянская область
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брянская область, вооруженные силы украины, украина, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Александр Богомаз
ВСУ атаковали дронами-камикадзе брянское село, ранен мирный житель

Богомаз: при атаке дронов ВСУ на село Демьянки в Брянской области ранен мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки в Брянской области, ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«
"ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате целенаправленного удара по гражданскому автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель. Сотрудник Понуровской сельской администрации выехал к жителям после атаки украинских дронов. Во время поездки его автомобиль был атакован вражеским дроном. В результате нанесенного удара мужчина получил минно-взрывные травмы", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Богомаз отметил, что пострадавший в настоящее время доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаАлександр Богомаз
 
 
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