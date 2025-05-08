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ВСУ атаковали дронами-камикадзе брянское село, ранен мирный житель
ВСУ атаковали дронами-камикадзе брянское село, ранен мирный житель - РИА Новости, 08.05.2025
ВСУ атаковали дронами-камикадзе брянское село, ранен мирный житель
ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки в Брянской области, ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:11:00+03:00
2025-05-08T19:11:00+03:00
2025-05-08T19:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
украина
александр богомаз
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки в Брянской области, ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз."ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате целенаправленного удара по гражданскому автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель. Сотрудник Понуровской сельской администрации выехал к жителям после атаки украинских дронов. Во время поездки его автомобиль был атакован вражеским дроном. В результате нанесенного удара мужчина получил минно-взрывные травмы", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Богомаз отметил, что пострадавший в настоящее время доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, вооруженные силы украины, украина, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Александр Богомаз
ВСУ атаковали дронами-камикадзе брянское село, ранен мирный житель
Богомаз: при атаке дронов ВСУ на село Демьянки в Брянской области ранен мужчина