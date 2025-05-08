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В Молдавии авторы учебника по истории обелили действия Антонеску - РИА Новости, 08.05.2025
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13:33 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/antoneska-2015780302.html
В Молдавии авторы учебника по истории обелили действия Антонеску
В Молдавии авторы учебника по истории обелили действия Антонеску - РИА Новости, 08.05.2025
В Молдавии авторы учебника по истории обелили действия Антонеску
Новый учебник по истории для старших классов в Молдавии обеляет деяния румынского диктатора, маршала Иона Антонеску, представляя его как освободителя Молдавской РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:33:00+03:00
2025-05-08T13:33:00+03:00
в мире
молдавия
германия
днестр
адольф гитлер
эли визель
майя санду
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КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Новый учебник по истории для старших классов в Молдавии обеляет деяния румынского диктатора, маршала Иона Антонеску, представляя его как освободителя Молдавской ССР, который якобы не хотел заниматься геноцидом евреев, а воевал исключительно по просьбе главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера, выяснило РИА Новости. В учебнике утверждается, что Антонеску вступил в войну против Советского Союза "с целью освобождения Бессарабии и северной части Буковины, а также стремясь вернуть северную часть Трансильвании, что неоднократно обсуждалось с Гитлером, более того, он якобы даже не хотел воевать после достижения этой цели, однако "Гитлер попросил" продолжить наступление за Днестром. Несмотря на то, что румынские войска оккупировали молдавскую территорию, историки пытаются убедить школьников, что "дисциплинированное руководство страны" при Антонеску оказало "значительное положительное влияние" на развитие этого региона между Прутом и Днестром. Но больше всего вопросов вызывает позиция авторов учебника по поводу действий Антонеску в отношении евреев. По данным еврейской общины Молдавии, румынский маршал активно проводил геноцид евреев и ромов еще до того, когда нацисты приняли так называемое окончательное решение по уничтожению еврейского населения Европы. Однако в учебнике его политика по еврейскому вопросу названа "противоречивой", якобы сначала он был "сдержан и не одобрял" политику нацистов, но "постепенно, под давлением" принял расовые законы. Столько же неоднозначны и статистические данные. В учебнике указано, что на территории Бессарабии было создано 49 лагерей и гетто, однако авторы решили не упоминать, что еще 189 лагерей по указу Антонеску были созданы на территории современного Приднестровья. Для оценки количества погибших евреев в учебных материалах использованы данные 1970-х годов. Представители еврейской общины Молдавии настаивают, что необходимо было использовать данные Международной комиссия по изучению Холокоста под председательством Эли Визеля, в ее докладе отмечено, что на территориях, бывших под румынским управлением, погибли порядка 380 тысяч человек. Лидер молдавского оргокомитета "Победа" Алексей Петрович в комментарии РИА Новости заявил, что новый учебник по истории - это часть программы оправдания нацизма, которая была запущена в Молдавии еще в 1990-х годах, но достигла особого размаха в последние пять лет. Он отметил, что власти не первый год пытаются обелить нацизм, под этим предлогом продвигались версии о том, что Советский Союз и нацистская Германия - это два режима, которые якобы виновны в развязывании Второй мировой войны. По его словам, в учебнике прямо говорится, что советские войска были оккупационными, румынские - войсками освобождения, а нацистский диктатор Антонеску представлен умелым администратором, который якобы развивал территорию оккупированной Бессарабии. Оппозиция в Молдавии неоднократно поднимала вопрос опасности искажения истории. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй Мировой войны.
https://ria.ru/20250507/moldaviya-2015435797.html
https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014640966.html
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в мире, молдавия, германия, днестр, адольф гитлер, эли визель, майя санду
В мире, Молдавия, Германия, Днестр, Адольф Гитлер, Эли Визель, Майя Санду
В Молдавии авторы учебника по истории обелили действия Антонеску

В Молдавии учебник по истории обелил действия румынского диктатора Антонеску

© Getty Images / Anadolu/Dogukan KeskinkilicКишинев
Кишинев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Dogukan Keskinkilic
Кишинев. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Новый учебник по истории для старших классов в Молдавии обеляет деяния румынского диктатора, маршала Иона Антонеску, представляя его как освободителя Молдавской ССР, который якобы не хотел заниматься геноцидом евреев, а воевал исключительно по просьбе главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера, выяснило РИА Новости.
В учебнике утверждается, что Антонеску вступил в войну против Советского Союза "с целью освобождения Бессарабии и северной части Буковины, а также стремясь вернуть северную часть Трансильвании, что неоднократно обсуждалось с Гитлером, более того, он якобы даже не хотел воевать после достижения этой цели, однако "Гитлер попросил" продолжить наступление за Днестром.
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Авторы учебника истории в Молдавии выдали удары ВВС США за нападение СССР
7 мая, 05:56
Несмотря на то, что румынские войска оккупировали молдавскую территорию, историки пытаются убедить школьников, что "дисциплинированное руководство страны" при Антонеску оказало "значительное положительное влияние" на развитие этого региона между Прутом и Днестром.
Но больше всего вопросов вызывает позиция авторов учебника по поводу действий Антонеску в отношении евреев. По данным еврейской общины Молдавии, румынский маршал активно проводил геноцид евреев и ромов еще до того, когда нацисты приняли так называемое окончательное решение по уничтожению еврейского населения Европы. Однако в учебнике его политика по еврейскому вопросу названа "противоречивой", якобы сначала он был "сдержан и не одобрял" политику нацистов, но "постепенно, под давлением" принял расовые законы.
Столько же неоднозначны и статистические данные. В учебнике указано, что на территории Бессарабии было создано 49 лагерей и гетто, однако авторы решили не упоминать, что еще 189 лагерей по указу Антонеску были созданы на территории современного Приднестровья. Для оценки количества погибших евреев в учебных материалах использованы данные 1970-х годов. Представители еврейской общины Молдавии настаивают, что необходимо было использовать данные Международной комиссия по изучению Холокоста под председательством Эли Визеля, в ее докладе отмечено, что на территориях, бывших под румынским управлением, погибли порядка 380 тысяч человек.
Лидер молдавского оргокомитета "Победа" Алексей Петрович в комментарии РИА Новости заявил, что новый учебник по истории - это часть программы оправдания нацизма, которая была запущена в Молдавии еще в 1990-х годах, но достигла особого размаха в последние пять лет. Он отметил, что власти не первый год пытаются обелить нацизм, под этим предлогом продвигались версии о том, что Советский Союз и нацистская Германия - это два режима, которые якобы виновны в развязывании Второй мировой войны. По его словам, в учебнике прямо говорится, что советские войска были оккупационными, румынские - войсками освобождения, а нацистский диктатор Антонеску представлен умелым администратором, который якобы развивал территорию оккупированной Бессарабии.
Вид с воздуха на разрушенный Сталинград - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Сталинградскую битву в учебнике по истории Молдавии назвали катастрофой
2 мая, 05:50
Оппозиция в Молдавии неоднократно поднимала вопрос опасности искажения истории. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй Мировой войны.
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1 мая, 06:03
 
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