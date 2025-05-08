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"Алроса" добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России - РИА Новости, 08.05.2025
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11:12 08.05.2025 (обновлено: 11:52 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/alros-2015756313.html
"Алроса" добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России
"Алроса" добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России - РИА Новости, 08.05.2025
"Алроса" добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России
"Алроса" добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России, камень янтарного цвета весом 468,3 карата извлекли в Якутии, сообщила компания. РИА Новости, 08.05.2025
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экономика
россия
павел маринычев
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. "Алроса" добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России, камень янтарного цвета весом 468,3 карата извлекли в Якутии, сообщила компания. &quot;Алроса&quot; добыла самый крупный в истории страны алмаз ювелирного качества. Кристалл фантазийного янтарного цвета весом 468,30 карата и размером 56х54х22 миллиметра был извлечен в Якутии&quot;, — уточнили в пресс-службе.Алмаз получил наименование "80 лет Победы в Великой Отечественной войне", так как его нашли в течение этого года, объяснил генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев. В апреле "Алроса" сообщила, что завершила работу над огранкой самого крупного бриллианта в истории страны. Вес камня редкого фантазийного цвета Vivid Yellow составил более 100 карат, он получил название "Новое Солнце". Сверхкрупный алмаз, из которого создали бриллиант, весом более 200 карат насыщенного медово-золотистого цвета был добыт компанией на арктическом россыпном месторождении Эбелях.
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экономика, россия, павел маринычев, алроса
Экономика, Россия, Павел Маринычев, Алроса
"Алроса" добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России

"Алроса" добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России весом 468,3 карата

© Фото : АК "АЛРОСА""Алроса" добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России весом 468,3 карата
Алроса добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России весом 468,3 карата - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фото : АК "АЛРОСА"
"Алроса" добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России весом 468,3 карата
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. "Алроса" добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России, камень янтарного цвета весом 468,3 карата извлекли в Якутии, сообщила компания.
«

"Алроса" добыла самый крупный в истории страны алмаз ювелирного качества. Кристалл фантазийного янтарного цвета весом 468,30 карата и размером 56х54х22 миллиметра был извлечен в Якутии", — уточнили в пресс-службе.

Алмаз получил наименование "80 лет Победы в Великой Отечественной войне", так как его нашли в течение этого года, объяснил генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев.
В апреле "Алроса" сообщила, что завершила работу над огранкой самого крупного бриллианта в истории страны. Вес камня редкого фантазийного цвета Vivid Yellow составил более 100 карат, он получил название "Новое Солнце". Сверхкрупный алмаз, из которого создали бриллиант, весом более 200 карат насыщенного медово-золотистого цвета был добыт компанией на арктическом россыпном месторождении Эбелях.
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ЭкономикаРоссияПавел МаринычевАлроса
 
 
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