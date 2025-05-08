https://ria.ru/20250508/alros-2015756313.html
"Алроса" добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России
"Алроса" добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России - РИА Новости, 08.05.2025
"Алроса" добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России
"Алроса" добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России, камень янтарного цвета весом 468,3 карата извлекли в Якутии, сообщила компания. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T11:12:00+03:00
2025-05-08T11:12:00+03:00
2025-05-08T11:52:00+03:00
экономика
россия
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алроса
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. "Алроса" добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России, камень янтарного цвета весом 468,3 карата извлекли в Якутии, сообщила компания. "Алроса" добыла самый крупный в истории страны алмаз ювелирного качества. Кристалл фантазийного янтарного цвета весом 468,30 карата и размером 56х54х22 миллиметра был извлечен в Якутии", — уточнили в пресс-службе.Алмаз получил наименование "80 лет Победы в Великой Отечественной войне", так как его нашли в течение этого года, объяснил генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев. В апреле "Алроса" сообщила, что завершила работу над огранкой самого крупного бриллианта в истории страны. Вес камня редкого фантазийного цвета Vivid Yellow составил более 100 карат, он получил название "Новое Солнце". Сверхкрупный алмаз, из которого создали бриллиант, весом более 200 карат насыщенного медово-золотистого цвета был добыт компанией на арктическом россыпном месторождении Эбелях.
https://ria.ru/20240909/almaz-1971603450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, павел маринычев, алроса
Экономика, Россия, Павел Маринычев, Алроса
"Алроса" добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России
"Алроса" добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России весом 468,3 карата