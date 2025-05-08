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Продажу алкоголя ограничат в центре Твери 9 мая - РИА Новости, 08.05.2025
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Тверская область
 
16:31 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/alkogol-2015817175.html
Продажу алкоголя ограничат в центре Твери 9 мая
Продажу алкоголя ограничат в центре Твери 9 мая - РИА Новости, 08.05.2025
Продажу алкоголя ограничат в центре Твери 9 мая
В Тверской области принято решение об ограничении 9 мая розничной продажи алкогольной продукции в Центральном районе Твери, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:31:00+03:00
2025-05-08T16:31:00+03:00
тверская область
общество
игорь руденя
тверь
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Тверской области принято решение об ограничении 9 мая розничной продажи алкогольной продукции в Центральном районе Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства. Согласно постановлению правительства Тверской области, запрещена розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, на территории этого района Твери с 00:00 9 мая до 00:00 10 мая. Об ограничениях, которые устанавливаются в связи с усиленными мерами безопасности в период празднования Дня Победы, говорил накануне губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь. "На территории Центрального района Твери будет запрещена продажа алкоголя, потому что мы считаем, что это необходимое требование безопасности, которое мы должны обеспечить при проведении массовых мероприятий", – сообщил Руденя.
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общество, игорь руденя, тверь, 80-летие победы в великой отечественной войне
Тверская область, Общество, Игорь Руденя, Тверь, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Продажу алкоголя ограничат в центре Твери 9 мая

В центре Твери ограничат продажу алкоголя на День Победы

© Depositphotos.com / olenka-2008Город Тверь
Город Тверь - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Depositphotos.com / olenka-2008
Город Тверь. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Тверской области принято решение об ограничении 9 мая розничной продажи алкогольной продукции в Центральном районе Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Согласно постановлению правительства Тверской области, запрещена розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, на территории этого района Твери с 00:00 9 мая до 00:00 10 мая.
Об ограничениях, которые устанавливаются в связи с усиленными мерами безопасности в период празднования Дня Победы, говорил накануне губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь.
«
"На территории Центрального района Твери будет запрещена продажа алкоголя, потому что мы считаем, что это необходимое требование безопасности, которое мы должны обеспечить при проведении массовых мероприятий", – сообщил Руденя.
 
Тверская областьОбществоИгорь РуденяТверь80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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