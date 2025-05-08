https://ria.ru/20250508/alkogol-2015817175.html

Продажу алкоголя ограничат в центре Твери 9 мая

Продажу алкоголя ограничат в центре Твери 9 мая - РИА Новости, 08.05.2025

Продажу алкоголя ограничат в центре Твери 9 мая

В Тверской области принято решение об ограничении 9 мая розничной продажи алкогольной продукции в Центральном районе Твери, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:31:00+03:00

2025-05-08T16:31:00+03:00

2025-05-08T16:31:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Тверской области принято решение об ограничении 9 мая розничной продажи алкогольной продукции в Центральном районе Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства. Согласно постановлению правительства Тверской области, запрещена розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, на территории этого района Твери с 00:00 9 мая до 00:00 10 мая. Об ограничениях, которые устанавливаются в связи с усиленными мерами безопасности в период празднования Дня Победы, говорил накануне губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь. "На территории Центрального района Твери будет запрещена продажа алкоголя, потому что мы считаем, что это необходимое требование безопасности, которое мы должны обеспечить при проведении массовых мероприятий", – сообщил Руденя.

тверь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, игорь руденя, тверь, 80-летие победы в великой отечественной войне