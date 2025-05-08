https://ria.ru/20250508/aktsija-2015845089.html

В Херсонской области прошла акция "Парад для одного ветерана"

В Херсонской области прошла акция "Парад для одного ветерана" - РИА Новости, 08.05.2025

В Херсонской области прошла акция "Парад для одного ветерана"

Акция "Парад для одного ветерана" для участника штурма Порт-Артура 1945 года, Василия Гербуленко, была проведена в Херсонской области в канун 80-летия Победы... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T18:44:00+03:00

2025-05-08T18:44:00+03:00

2025-05-08T21:30:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

херсонская область

скадовск

курильские острова

юнармия

патриот

день победы

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ГЕНИЧЕСК, 8 мая - РИА Новости. Акция "Парад для одного ветерана" для участника штурма Порт-Артура 1945 года, Василия Гербуленко, была проведена в Херсонской области в канун 80-летия Победы региональным филиалом фонда "Защитники Отечества", сообщает корреспондент РИА Новости. "Благодаря Вашему подвигу, бесстрашию и стойкости, мы живём сейчас в свободной стране. Вы одолели, сокрушили и уничтожили эту тёмную нацистскую силу. Ваш героизм вдохновляет поколения, а Ваше служение Родине заслуживает глубочайшего уважения и вечной благодарности", – сказала ветерану на мероприятии Ольга Симанова, руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Херсонской области. Торжественным строем, под звуки марша "День Победы", перед домом ветерана прошли учащиеся кадетского класса из Скадовска, активисты движения Юнармия и добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС). Ветеран Великой Отечественной войны Василий Гербуленко имеет государственные и ведомственные награды, в частности орден Отечественной войны II степени. В годы войны он служил матросом на Тихоокеанском флоте. "Видел моря. Японское. И Курильские острова. Четыре раза проходил Цусимский пролив. В августе 1945 года началась война с (милитаристской) Японией и мы освободили все это", - рассказал после парада учащимся Херсонских школ ветеран. После войны ветеран работал на урановых рудниках. "На проходке стволов Первой Червоноградской шахты нами был установлен всесоюзный рекорд! Мы дали метр готового ствола. Это было всесоюзный рекорд", - подчеркнул ветеран. В торжественной акции "Парад для одного ветерана" приняли участие заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко, представители военной прокуратуры Херсонскй области, общественники и активисты АНО "Патриот".

https://ria.ru/20250425/pobeda-2013385471.html

https://ria.ru/20250501/znamja-2014607053.html

https://ria.ru/20250430/medali-2014510115.html

херсонская область

скадовск

курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция "Парад для одного ветерана" для участника штурма Порт-Артура 1945 года Акция "Парад для одного ветерана" для участника штурма Порт-Артура 1945 года, Василия Гербуленко, была проведена в Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости. "Благодаря Вашему подвигу, бесстрашию и стойкости, мы живём сейчас в свободной стране. Вы одолели, сокрушили и уничтожили эту тёмную нацистскую силу", – сказала ветерану на мероприятии Ольга Симанова, руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Херсонской области. 2025-05-08T18:44 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

общество, херсонская область , скадовск, курильские острова, юнармия, патриот, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне