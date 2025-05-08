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В Херсонской области прошла акция "Парад для одного ветерана" - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:44 08.05.2025 (обновлено: 21:30 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/aktsija-2015845089.html
В Херсонской области прошла акция "Парад для одного ветерана"
В Херсонской области прошла акция "Парад для одного ветерана" - РИА Новости, 08.05.2025
В Херсонской области прошла акция "Парад для одного ветерана"
Акция "Парад для одного ветерана" для участника штурма Порт-Артура 1945 года, Василия Гербуленко, была проведена в Херсонской области в канун 80-летия Победы... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:44:00+03:00
2025-05-08T21:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
херсонская область
скадовск
курильские острова
юнармия
патриот
день победы
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ГЕНИЧЕСК, 8 мая - РИА Новости. Акция "Парад для одного ветерана" для участника штурма Порт-Артура 1945 года, Василия Гербуленко, была проведена в Херсонской области в канун 80-летия Победы региональным филиалом фонда "Защитники Отечества", сообщает корреспондент РИА Новости. "Благодаря Вашему подвигу, бесстрашию и стойкости, мы живём сейчас в свободной стране. Вы одолели, сокрушили и уничтожили эту тёмную нацистскую силу. Ваш героизм вдохновляет поколения, а Ваше служение Родине заслуживает глубочайшего уважения и вечной благодарности", – сказала ветерану на мероприятии Ольга Симанова, руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Херсонской области. Торжественным строем, под звуки марша "День Победы", перед домом ветерана прошли учащиеся кадетского класса из Скадовска, активисты движения Юнармия и добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС). Ветеран Великой Отечественной войны Василий Гербуленко имеет государственные и ведомственные награды, в частности орден Отечественной войны II степени. В годы войны он служил матросом на Тихоокеанском флоте. "Видел моря. Японское. И Курильские острова. Четыре раза проходил Цусимский пролив. В августе 1945 года началась война с (милитаристской) Японией и мы освободили все это", - рассказал после парада учащимся Херсонских школ ветеран. После войны ветеран работал на урановых рудниках. "На проходке стволов Первой Червоноградской шахты нами был установлен всесоюзный рекорд! Мы дали метр готового ствола. Это было всесоюзный рекорд", - подчеркнул ветеран. В торжественной акции "Парад для одного ветерана" приняли участие заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко, представители военной прокуратуры Херсонскй области, общественники и активисты АНО "Патриот".
https://ria.ru/20250425/pobeda-2013385471.html
https://ria.ru/20250501/znamja-2014607053.html
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херсонская область
скадовск
курильские острова
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60
353
60
Акция "Парад для одного ветерана" для участника штурма Порт-Артура 1945 года
Акция "Парад для одного ветерана" для участника штурма Порт-Артура 1945 года, Василия Гербуленко, была проведена в Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости. "Благодаря Вашему подвигу, бесстрашию и стойкости, мы живём сейчас в свободной стране. Вы одолели, сокрушили и уничтожили эту тёмную нацистскую силу", – сказала ветерану на мероприятии Ольга Симанова, руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Херсонской области.
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общество, херсонская область , скадовск, курильские острова, юнармия, патриот, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Херсонская область , Скадовск, Курильские острова, Юнармия, Патриот, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Херсонской области прошла акция "Парад для одного ветерана"

В Херсонской области провели парад для участника ВОВ Василия Гербуленко

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ГЕНИЧЕСК, 8 мая - РИА Новости. Акция "Парад для одного ветерана" для участника штурма Порт-Артура 1945 года, Василия Гербуленко, была проведена в Херсонской области в канун 80-летия Победы региональным филиалом фонда "Защитники Отечества", сообщает корреспондент РИА Новости.
"Благодаря Вашему подвигу, бесстрашию и стойкости, мы живём сейчас в свободной стране. Вы одолели, сокрушили и уничтожили эту тёмную нацистскую силу. Ваш героизм вдохновляет поколения, а Ваше служение Родине заслуживает глубочайшего уважения и вечной благодарности", – сказала ветерану на мероприятии Ольга Симанова, руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Херсонской области.
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Более 320 тысяч ветеранов получили выплаты к 80-летию Победы
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Торжественным строем, под звуки марша "День Победы", перед домом ветерана прошли учащиеся кадетского класса из Скадовска, активисты движения Юнармия и добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС).
Ветеран Великой Отечественной войны Василий Гербуленко имеет государственные и ведомственные награды, в частности орден Отечественной войны II степени. В годы войны он служил матросом на Тихоокеанском флоте.
"Видел моря. Японское. И Курильские острова. Четыре раза проходил Цусимский пролив. В августе 1945 года началась война с (милитаристской) Японией и мы освободили все это", - рассказал после парада учащимся Херсонских школ ветеран.
После войны ветеран работал на урановых рудниках.
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"На проходке стволов Первой Червоноградской шахты нами был установлен всесоюзный рекорд! Мы дали метр готового ствола. Это было всесоюзный рекорд", - подчеркнул ветеран.
В торжественной акции "Парад для одного ветерана" приняли участие заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко, представители военной прокуратуры Херсонскй области, общественники и активисты АНО "Патриот".
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоХерсонская областьСкадовскКурильские островаЮнармияПатриотДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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