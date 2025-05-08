Россия и КНР заявили о планах развивать сотрудничество со странами Африки
РФ и КНР нацелены на развитие многопланового сотрудничества со странами Африки
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай нацелены на дальнейшее наращивание многопланового конструктивного сотрудничества с государствами Африки.
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля.
«
"Стороны нацелены на дальнейшее наращивание многопланового конструктивного сотрудничества с государствами Африки и их ведущими интеграционными объединениями, в первую очередь Африканским союзом", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Москва и Пекин намерены поддерживать усилия стран континента по реализации амбициозных целей Повестки дня Африканского союза на период до 2063 года "Африка, какой мы хотим ее видеть", руководствуясь принципом "африканским проблемам - африканское решение".
"Стороны едины во мнении, что установление мира, стабильности и достижение государствами Африки подлинных независимости и самостоятельности являются фундаментальной основой развития, процветания и осуществления модернизации на континенте. Стороны приветствуют открытость объединения БРИКС к комплексному взаимодействию с африканскими странами и готовы продолжать укреплять контакты и координацию по африканской проблематике. Стороны поддерживают усилия южноафриканского председательства в "Группе двадцати", направленные на придание глобальному управлению более справедливого и рационального характера", - отмечается в тексте заявления.
Кроме того, Россия и Китай приветствуют настрой стран Латинской Америки и Карибского бассейна на развитие взаимовыгодного сотрудничества на основе равенства, взаимного уважения и учета интересов друг друга, рассчитывают на укрепление такого сотрудничества со всеми заинтересованными государствами региона и их объединениями, включая Сообщество латиноамериканских и карибских государств, Южноамериканский общий рынок, Андское сообщество, Боливарианский альянс для народов Америк, Тихоокеанский альянс, Карибское сообщество, а также в рамках международных форматов, таких как ООН, "Группа двадцати" и БРИКС, с тем чтобы сообща способствовать стабильности и процветанию в регионе.