https://ria.ru/20250508/afrika-2015805988.html

Россия и КНР заявили о планах развивать сотрудничество со странами Африки

Россия и КНР заявили о планах развивать сотрудничество со странами Африки - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и КНР заявили о планах развивать сотрудничество со странами Африки

Россия и Китай нацелены на дальнейшее наращивание многопланового конструктивного сотрудничества с государствами Африки. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:48:00+03:00

2025-05-08T15:48:00+03:00

2025-05-08T19:25:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай нацелены на дальнейшее наращивание многопланового конструктивного сотрудничества с государствами Африки. Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля. "Стороны нацелены на дальнейшее наращивание многопланового конструктивного сотрудничества с государствами Африки и их ведущими интеграционными объединениями, в первую очередь Африканским союзом", - говорится в заявлении.Отмечается, что Москва и Пекин намерены поддерживать усилия стран континента по реализации амбициозных целей Повестки дня Африканского союза на период до 2063 года "Африка, какой мы хотим ее видеть", руководствуясь принципом "африканским проблемам - африканское решение"."Стороны едины во мнении, что установление мира, стабильности и достижение государствами Африки подлинных независимости и самостоятельности являются фундаментальной основой развития, процветания и осуществления модернизации на континенте. Стороны приветствуют открытость объединения БРИКС к комплексному взаимодействию с африканскими странами и готовы продолжать укреплять контакты и координацию по африканской проблематике. Стороны поддерживают усилия южноафриканского председательства в "Группе двадцати", направленные на придание глобальному управлению более справедливого и рационального характера", - отмечается в тексте заявления.Кроме того, Россия и Китай приветствуют настрой стран Латинской Америки и Карибского бассейна на развитие взаимовыгодного сотрудничества на основе равенства, взаимного уважения и учета интересов друг друга, рассчитывают на укрепление такого сотрудничества со всеми заинтересованными государствами региона и их объединениями, включая Сообщество латиноамериканских и карибских государств, Южноамериканский общий рынок, Андское сообщество, Боливарианский альянс для народов Америк, Тихоокеанский альянс, Карибское сообщество, а также в рамках международных форматов, таких как ООН, "Группа двадцати" и БРИКС, с тем чтобы сообща способствовать стабильности и процветанию в регионе.

https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html

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в мире, россия, китай, африка, африканский союз, политика, брикс, оон