Россия и Китай намерены наращивать сотрудничество с Афганистаном
Россия и Китай намерены наращивать партнерское взаимодействие с Афганистаном
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай намерены наращивать взаимодействие с Афганистаном, содействуя его становлению в качестве независимого и нейтрального государства.
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля.
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"Стороны выражают намерение наращивать партнерское взаимодействие на афганском направлении как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах, нацеленных на содействие становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального, единого и мирного государства, свободного от терроризма и наркотиков, сосуществующего в мире и согласии со всеми соседними странами", - говорится в заявлении.