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Аэропорт "Жуковский" возобновил работу после снятия ограничений - РИА Новости, 08.05.2025
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00:27 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/aeroport-2015714724.html
Аэропорт "Жуковский" возобновил работу после снятия ограничений
Аэропорт "Жуковский" возобновил работу после снятия ограничений - РИА Новости, 08.05.2025
Аэропорт "Жуковский" возобновил работу после снятия ограничений
Аэропорт "Жуковский" после снятия ограничений работает в штатном режиме и готов к приему и выпуску самолетов, сообщила авиагавань. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T00:27:00+03:00
2025-05-08T00:27:00+03:00
аэропорт "жуковский"
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" после снятия ограничений работает в штатном режиме и готов к приему и выпуску самолетов, сообщила авиагавань. "Информируем вас о том, что временные ограничения на выполнение полетов сняты. Службы аэропорта Жуковский функционируют в штатном режиме и готовы к приему и выпуску воздушных судов", - сообщили в авиагавани. В связи с вынужденными изменениями в расписании время вылета рейсов будет скорректировано. В "Жуковском" порекомендовали с вниманием отнестись к поступающим от авиакомпаний сообщениям, а также отслеживать статус рейсов через справочные службы авиакомпаний и на табло аэропорта.
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аэропорт "жуковский"
Аэропорт "Жуковский"
Аэропорт "Жуковский" возобновил работу после снятия ограничений

Аэропорт "Жуковский" после снятия ограничений работает в штатном режиме

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Жуковский
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Международный аэропорт Жуковский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" после снятия ограничений работает в штатном режиме и готов к приему и выпуску самолетов, сообщила авиагавань.
"Информируем вас о том, что временные ограничения на выполнение полетов сняты. Службы аэропорта Жуковский функционируют в штатном режиме и готовы к приему и выпуску воздушных судов", - сообщили в авиагавани.
В связи с вынужденными изменениями в расписании время вылета рейсов будет скорректировано. В "Жуковском" порекомендовали с вниманием отнестись к поступающим от авиакомпаний сообщениям, а также отслеживать статус рейсов через справочные службы авиакомпаний и на табло аэропорта.
Пассажир возле электронного табло с информацией о рейсах в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В Шереметьево сняли ограничения на работу аэропорта
Вчера, 23:30
 
Аэропорт "Жуковский"
 
 
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