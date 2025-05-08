https://ria.ru/20250508/aeroport-2015714724.html

Аэропорт "Жуковский" возобновил работу после снятия ограничений

Аэропорт "Жуковский" возобновил работу после снятия ограничений - РИА Новости, 08.05.2025

Аэропорт "Жуковский" возобновил работу после снятия ограничений

Аэропорт "Жуковский" после снятия ограничений работает в штатном режиме и готов к приему и выпуску самолетов, сообщила авиагавань. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T00:27:00+03:00

2025-05-08T00:27:00+03:00

2025-05-08T00:27:00+03:00

аэропорт "жуковский"

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" после снятия ограничений работает в штатном режиме и готов к приему и выпуску самолетов, сообщила авиагавань. "Информируем вас о том, что временные ограничения на выполнение полетов сняты. Службы аэропорта Жуковский функционируют в штатном режиме и готовы к приему и выпуску воздушных судов", - сообщили в авиагавани. В связи с вынужденными изменениями в расписании время вылета рейсов будет скорректировано. В "Жуковском" порекомендовали с вниманием отнестись к поступающим от авиакомпаний сообщениям, а также отслеживать статус рейсов через справочные службы авиакомпаний и на табло аэропорта.

https://ria.ru/20250507/aeroport-2015709820.html

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2025

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аэропорт "жуковский"