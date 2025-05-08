Politico: команда Трампа "обнажит скрытую правду" о Байдене
Politico: команда Трампа обнародует запись интервью со скрытой правдой о Байдене
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует опубликовать необнародованную ранее аудиозапись интервью экс-президента Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Хуром, которое "обнажит одно из величайших сокрытий правды" в истории, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
В мае 2024 года Белый дом направил законодателям письмо, в котором сообщалось, что Байден не хочет передавать в комитет конгресса по надзору аудиозапись своего общения со спецпрокурором Хуром, который после беседы с американским лидером описал его как "симпатичного пожилого мужчину с проблемами с памятью". Интервью проводилось в рамках расследования ненадлежащего хранения американским лидером секретных документов.
"Администрация Трампа планирует обнародовать аудиозапись интервью бывшего президента Джо Байдена с Робертом Хуром, спецпрокурором, который расследовал хранение Байденом секретных документов и поднимал вопрос о его умственном состоянии", - говорится в сообщении издания.
Как заявил Politico приближенный к Трампу адвокат Майк Дэвис, аудиозапись интервью обнажит одно из "величайших сокрытий правды в американской истории".
Отмечается, что команда Байдена готовится к возможной публикации интервью.
Байден не управлял США, считает Трамп
30 апреля, 01:57