https://ria.ru/20250508/administratsija-2015760033.html

Politico: команда Трампа "обнажит скрытую правду" о Байдене

Politico: команда Трампа "обнажит скрытую правду" о Байдене - РИА Новости, 08.05.2025

Politico: команда Трампа "обнажит скрытую правду" о Байдене

Администрация президента США Дональда Трампа планирует опубликовать необнародованную ранее аудиозапись интервью экс-президента Джо Байдена со спецпрокурором... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T11:36:00+03:00

2025-05-08T11:36:00+03:00

2025-05-08T11:36:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует опубликовать необнародованную ранее аудиозапись интервью экс-президента Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Хуром, которое "обнажит одно из величайших сокрытий правды" в истории, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. В мае 2024 года Белый дом направил законодателям письмо, в котором сообщалось, что Байден не хочет передавать в комитет конгресса по надзору аудиозапись своего общения со спецпрокурором Хуром, который после беседы с американским лидером описал его как "симпатичного пожилого мужчину с проблемами с памятью". Интервью проводилось в рамках расследования ненадлежащего хранения американским лидером секретных документов. "Администрация Трампа планирует обнародовать аудиозапись интервью бывшего президента Джо Байдена с Робертом Хуром, спецпрокурором, который расследовал хранение Байденом секретных документов и поднимал вопрос о его умственном состоянии", - говорится в сообщении издания. Как заявил Politico приближенный к Трампу адвокат Майк Дэвис, аудиозапись интервью обнажит одно из "величайших сокрытий правды в американской истории". Отмечается, что команда Байдена готовится к возможной публикации интервью.

https://ria.ru/20250508/sdelka-2015731439.html

https://ria.ru/20250430/tramp-2014228694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, politico