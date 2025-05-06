https://ria.ru/20250506/zhiltsy-2015219175.html

Большинство жильцов дома в Москве вернулись в квартиры после пожара

Большинство жильцов дома в Москве вернулись в квартиры после пожара - РИА Новости, 06.05.2025

Большинство жильцов дома в Москве вернулись в квартиры после пожара

Жильцы всех подъездов, кроме 11-го и 12-го, дома на юго-западе Москвы, где в воскресенье произошел пожар, вернулись в свои квартиры, 67 человек расселены в... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T10:36:00+03:00

2025-05-06T10:36:00+03:00

2025-05-06T10:36:00+03:00

происшествия

москва

взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Жильцы всех подъездов, кроме 11-го и 12-го, дома на юго-западе Москвы, где в воскресенье произошел пожар, вернулись в свои квартиры, 67 человек расселены в гостиницы, сообщили РИА Новости в префектуре ЮЗАО Москвы. "Пункты временного размещения вчера закончили работу. Жители всех подъездов, кроме 11-го и 12-го вернулись домой. Так как в этих подъездах ведутся аварийные работы, жители расселены. Кто-то остался у родственников, кто-то у друзей, 67 человек расселены по гостиницам округа", - рассказали в префектуре. Взрыв и пожар произошли 4 мая на девятом этаже в доме №39 на улице генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Около 23.00 мск пожар ликвидировали. Погибли три человека. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, из 11-13 подъездов дома были эвакуированы более 150 человек.

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Обстановка у дома на юго-западе Москвы, где произошел взрыв бытового газа Взрыв бытового газа произошел в квартире в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Как передает корреспондент агентства, проход к дому оцеплен, у здания работает газовая служба. 2025-05-06T10:36 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы