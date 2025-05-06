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В МИД обвинили Зеленского в издевательстве над ветеранами - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:21 06.05.2025 (обновлено: 15:32 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/zelenskiy-2015294187.html
В МИД обвинили Зеленского в издевательстве над ветеранами
В МИД обвинили Зеленского в издевательстве над ветеранами - РИА Новости, 06.05.2025
В МИД обвинили Зеленского в издевательстве над ветеранами
Владимир Зеленский издевается над ветеранами, которые намерены принять участие в памятных мероприятиях 9 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T15:21:00+03:00
2025-05-06T15:32:00+03:00
россия
владимир зеленский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
украина
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
мария захарова
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский издевается над ветеранами, которые намерены принять участие в памятных мероприятиях 9 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Для Зеленского, как мы уже знаем, ни осталось ничего святого. Надругавшись над памятью собственного деда, кавалера двух орденов Красной Звезды Семена Ивановича Зеленского, который прошел героический путь в годы Великой Отечественной войны, глава киевского режима теперь издевается над ветеранами, которые дожили до 80-летия Победы и которые решительно намерены принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая", - сказала она в ходе брифинга.Как отметила Захарова, Зеленский угрожал участникам парада в Москве 9 мая и гостям столицы, а когда осознал, что сел в "кровавую лужу", то попытался свалить ответственность за возможные провокации на РФ."Минуточку. Так это же киевский режим после каждого обстрела гражданской инфраструктуры, после каждого взрыва, после каждого преднамеренного убийства потирая руки говорит, что это их рук дело... Официальные лица структуры государственной, если ее еще можно так назвать, власти на Украине всегда подтверждают свое участие в реализации этих самых терактов", - подчеркнула она.
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россия, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, украина, москва, мария захарова, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, Владимир Зеленский, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Украина, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Мария Захарова, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В МИД обвинили Зеленского в издевательстве над ветеранами

МИД: Зеленский издевается над ветеранами, которые хотят праздновать День Победы

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский издевается над ветеранами, которые намерены принять участие в памятных мероприятиях 9 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Для Зеленского, как мы уже знаем, ни осталось ничего святого. Надругавшись над памятью собственного деда, кавалера двух орденов Красной Звезды Семена Ивановича Зеленского, который прошел героический путь в годы Великой Отечественной войны, глава киевского режима теперь издевается над ветеранами, которые дожили до 80-летия Победы и которые решительно намерены принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, Зеленский угрожал участникам парада в Москве 9 мая и гостям столицы, а когда осознал, что сел в "кровавую лужу", то попытался свалить ответственность за возможные провокации на РФ.
"Минуточку. Так это же киевский режим после каждого обстрела гражданской инфраструктуры, после каждого взрыва, после каждого преднамеренного убийства потирая руки говорит, что это их рук дело... Официальные лица структуры государственной, если ее еще можно так назвать, власти на Украине всегда подтверждают свое участие в реализации этих самых терактов", - подчеркнула она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
МИД прокомментировал обращение Зеленского к гостям парада Победы в Москве
3 мая, 14:40
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияВладимир ЗеленскийМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреУкраинаМоскваМария Захарова80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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