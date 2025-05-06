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В МИД обвинили Зеленского в издевательстве над ветеранами

В МИД обвинили Зеленского в издевательстве над ветеранами - РИА Новости, 06.05.2025

В МИД обвинили Зеленского в издевательстве над ветеранами

Владимир Зеленский издевается над ветеранами, которые намерены принять участие в памятных мероприятиях 9 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T15:21:00+03:00

2025-05-06T15:21:00+03:00

2025-05-06T15:32:00+03:00

россия

владимир зеленский

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

украина

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

мария захарова

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский издевается над ветеранами, которые намерены принять участие в памятных мероприятиях 9 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Для Зеленского, как мы уже знаем, ни осталось ничего святого. Надругавшись над памятью собственного деда, кавалера двух орденов Красной Звезды Семена Ивановича Зеленского, который прошел героический путь в годы Великой Отечественной войны, глава киевского режима теперь издевается над ветеранами, которые дожили до 80-летия Победы и которые решительно намерены принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая", - сказала она в ходе брифинга.Как отметила Захарова, Зеленский угрожал участникам парада в Москве 9 мая и гостям столицы, а когда осознал, что сел в "кровавую лужу", то попытался свалить ответственность за возможные провокации на РФ."Минуточку. Так это же киевский режим после каждого обстрела гражданской инфраструктуры, после каждого взрыва, после каждого преднамеренного убийства потирая руки говорит, что это их рук дело... Официальные лица структуры государственной, если ее еще можно так назвать, власти на Украине всегда подтверждают свое участие в реализации этих самых терактов", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20250503/ugroza-2014780005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, украина, москва, мария захарова, 80-летие победы в великой отечественной войне