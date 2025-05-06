https://ria.ru/20250506/zapad-2015370369.html

Коллективный Запад борется с альтернативным мнением, заявила Захарова

Коллективный Запад борется с альтернативным мнением, заявила Захарова - РИА Новости, 06.05.2025

Коллективный Запад борется с альтернативным мнением, заявила Захарова

Коллективный Запад блокирует российские СМИ и тем самым борется с альтернативным мнением, таким образом он не защищает граждан, а прячет их в информационный... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T18:57:00+03:00

2025-05-06T18:57:00+03:00

2025-05-06T18:57:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Коллективный Запад блокирует российские СМИ и тем самым борется с альтернативным мнением, таким образом он не защищает граждан, а прячет их в информационный бункер, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в преддверии Дня радио. "Коллективный Запад, на словах провозгласивший свободу слова… цинично блокирует в эфире наши средства массовой информации, вводит санкции против журналистов и целых медиахолдингов… Они используют в качестве аргумента лозунг "борьба с дезинформацией". На деле, это борьба с альтернативным мнением: когда они глушат "Спутник" или "Голос России", они не защищают граждан - они прячут их в информационный бункер, чтобы те не услышали, как рушатся мифы о непогрешимости западной политики", - сказала Захарова в ходе брифинга. Официальный представитель МИД РФ добавила, что все попытки западных стран по блокировке российских СМИ тщетны, так как люди чувствуют, что там, где говорят российские журналисты, звучит не пропаганда, а факты. "Почему? Да потому что это все проверяется и временем, и свидетелями, и документами, а тем временем на Западе так называемые свободные СМИ все чаще напоминают завод буквально по штамповке фейков", - подчеркнула Захарова. Официальный представитель МИД России также отметила, что радио в годы Великой Отечественной войны помогало сохранять советским солдатам и гражданам боевой дух даже в самые сложные периоды войны. Кроме того, она напомнила, что Третий Рейх объявил диктора Юрия Левитана личным врагом фюрера Германии Адольфа Гитлера. "А разве сегодня не то же самое устроил киевский режим, объявив личным врагом… российских журналистов, российские средства массовой информации и опубликовав задолго до 2022 года так называемый список, как они говорят, миротворца, на ликвидацию российских журналистов и общественных деятелей?" - указала Захарова. Помимо этого, официальный представитель МИД поздравила всех причастных с профессиональным праздником: Днем радио, который отмечается 7 мая. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT якобы во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. За последнее время Евросоюз ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.

https://ria.ru/20250506/mid-2015319554.html

https://ria.ru/20250506/zaharova-2015255988.html

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россия, франция, германия, мария захарова, юрий левитан, адольф гитлер, евросоюз, в мире