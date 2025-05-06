https://ria.ru/20250506/zapad-2015321358.html
"На истощение". На Западе раскрыли неудобную правду о России
"На истощение". На Западе раскрыли неудобную правду о России - РИА Новости, 06.05.2025
"На истощение". На Западе раскрыли неудобную правду о России
Россия продолжает стратегию истощения, расширяя военно-промышленную базу и наращивая количество ударов по Украине, заявил американский военный аналитик и бывший РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:48:00+03:00
2025-05-06T16:48:00+03:00
2025-05-06T16:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Россия продолжает стратегию истощения, расширяя военно-промышленную базу и наращивая количество ударов по Украине, заявил американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик в соцсети X."Россия, со своей стороны, продолжает стратегию истощения. <…> военно-промышленная база России продолжает расширяться <…> количество ударов по территории Украины неуклонно растет, что свидетельствует о том, что крылатые ракеты и баллистические ракеты наземного базирования, такие как "Искандер", вероятно, производятся десятками каждый месяц", — написал он.Аналитик также отметил, что нынешняя траектория конфликта "ведет к окончательному краху боеспособности Украины" и позволяет российским войскам беспрепятственно перемещаться по оставшейся части удерживаемой Киевом территории.Всего с начала проведения специальной военной операции ВС России уничтожили: 662 самолета, 283 вертолета, 55654 беспилотных летательных аппарата, 605 зенитных ракетных комплексов, 23175 танков и других боевых бронированных машин, 1558 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24514 орудий полевой артиллерии и минометов, 35059 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20250506/unizhenie-2015201969.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"На истощение". На Западе раскрыли неудобную правду о России
Берлетик: Россия продолжает стратегию истощения в конфликте с Украиной