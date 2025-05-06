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"Врали России": в США пришли в ярость из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 06.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/zapad-2015194397.html
"Врали России": в США пришли в ярость из-за ситуации на Украине
"Врали России": в США пришли в ярость из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 06.05.2025
"Врали России": в США пришли в ярость из-за ситуации на Украине
Пока Россия говорила о готовности к сотрудничеству, Запад врал ей о расширении НАТО и вооружал Украину, заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T07:11:00+03:00
2025-05-06T07:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
скотт риттер
нато
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пока Россия говорила о готовности к сотрудничеству, Запад врал ей о расширении НАТО и вооружал Украину, заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер на YouTube."Россия постоянно заявляла о готовности к сотрудничеству, чтобы все получили взаимную выгоду. Администрация Трампа изначально признала, что Россия права. Они сами заявили, что расширение НАТО спровоцировало конфликт. Они признали, что России врали, а то, что Украина делала с русскоговорящим населением на Донбассе, было преступлением", — сказал он.Аналитик отметил, что Москва имеет полное право на защиту границ страны и своих интересов. Он добавил, что все ее действия правомерны."России не нужна вся Украина, им нужна Украина, которая перестанет считать себя базой для продвижения интересов США и НАТО. России ничего не нужно, кроме мира", — заключил Риттер.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Как заявлял президент России Владимир Путин, Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.
https://ria.ru/20250506/porazhenie-2015191534.html
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россия, украина, скотт риттер, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Скотт Риттер, НАТО
"Врали России": в США пришли в ярость из-за ситуации на Украине

Скотт Риттер: Запад врал России об Украине и расширении НАТО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пока Россия говорила о готовности к сотрудничеству, Запад врал ей о расширении НАТО и вооружал Украину, заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер на YouTube.
"Россия постоянно заявляла о готовности к сотрудничеству, чтобы все получили взаимную выгоду. Администрация Трампа изначально признала, что Россия права. Они сами заявили, что расширение НАТО спровоцировало конфликт. Они признали, что России врали, а то, что Украина делала с русскоговорящим населением на Донбассе, было преступлением", — сказал он.
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Аналитик отметил, что Москва имеет полное право на защиту границ страны и своих интересов. Он добавил, что все ее действия правомерны.
"России не нужна вся Украина, им нужна Украина, которая перестанет считать себя базой для продвижения интересов США и НАТО. России ничего не нужно, кроме мира", — заключил Риттер.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Как заявлял президент России Владимир Путин, Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСкотт РиттерНАТО
 
 
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